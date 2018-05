Unterföhring (ots) -"Luke, wir wollen Dich in die Luft jagen!" So bewirbt sich dasErnst Mach-Gymnasium aus Hürth bei Köln für die SAT.1-Show "LUKE! DieSchule und ich". Das will sich "Klassenleiter" Luke Mockridge nichtentgehen lassen und besucht die Schule in der letzten Ausgabe seinerShow am Freitag, 18. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1. Um Luke ins Weltallzu schießen, organisiert das Gymnasium sogar eine offizielleFluggenehmigung und der Flugverkehr über Köln muss umgeleitet werden.Ob beim Start alles glattgeht oder es gleich heißt: "Hürth, wir habenein Problem!"Im Studio begrüßt Luke Mockridge zur finalen Ausgabe "LUKE! DieSchule und ich" Sport-Kommentator Marcel Reif, Sänger Rea Garveysowie die Comedians Olaf Schubert und Tahnee als Promi-Schüler zurückauf der Schulbank. Bevor sie in der Mittel- und Oberstufe auf dieSchüler des Ernst Mach-Gymnasiums treffen, müssen sie durch dieGrundstufe und sich mit den Kids der Don Bosco Montessori GrundschuleDüsseldorf messen."LUKE! Die Schule und ich" am Freitag, 18. Mai, 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Fotos aus der Show unter http://presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell