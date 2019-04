Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) - Der Donnerstag gehört #GNTM! Wunderbare 17,9Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen gespannt wie dieTopmodel-Anwärterinnen in Folge neun von "Germany's next Topmodel -by Heidi Klum" ihre versteckten Talente vor der Modelchefin undEntertainment-Ikone Thomas Gottschalk auf der Bühne präsentieren undsind dabei, als sie von Schlangen umschlungen beim Fotoshooting vorder Kamera posieren. Damit sichern Heidi Klums #GNTM-Models ProSiebenerneut den Prime-Time-Sieg. Mit einem tollen Tagesmarktanteil von11,9 Prozent (Z. 14-49 J.) ist ProSieben außerdem klarer Marktführeram Donnerstag.Heidi Klum kürt "Germany's next Topmodel" 2019 im Düsseldorfer ISSDomeWer wird "Germany's next Topmodel" 2019? Heidi Klum kürt dieGewinnerin am Donnerstag, 23. Mai, im Düsseldorfer ISS Dome. Ticketsfür das #GNTM-Finale gibt es auf https://gntm2019.eventbrite.de.Folge verpasst?#GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixxzeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immerfreitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.de gibt es direkt nachder Ausstrahlung jede Folge online.Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2019"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:05.04.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192/1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell