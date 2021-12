Gute Nachrichten bei JD!

Der Kurs der Aktie Jd steht am 30.11.2021, 13:53 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 87.91 USD. Der Titel wird der Branche "Internet Einzelhandel" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Jd nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Jd. Es gab insgesamt fünf positive und neun negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jd daher eine "Sell"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Jd von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jd von 87,91 USD ist mit +12,03 Prozent Entfernung vom GD200 (78,47 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 80,21 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,6 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jd-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Jd wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 13 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Jd-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (6 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Jd liegt im Mittel wiederum bei 104,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 87,91 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 18,68 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Jd insgesamt die Einschätzung "Buy".

