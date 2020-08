Gute Nachrichten: Buffett hat in 3 Wochen über 10 Milliarden US-Dollar investiert

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

In den letzten Jahren hatte der CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2), Warren Buffett, eine Underperformance seines Unternehmens im Vergleich zum Richtwert S&P 500 zu verzeichnen. Aber Tatsache bleibt, dass Buffett einer der besten Investoren aller Zeiten ist, wenn du über seine jüngste Performance hinausblickst.

Laut Berkshire Hathaways Aktionärsbrief 2019 hat Buffett sein Unternehmen in den letzten 55 Jahren zu einer durchschnittlichen Jahresrendite von 20,3 % geführt. Dies steht im Vergleich zu einer durchschnittlichen Jahresrendite von 10 % für den S&P 500, einschließlich Dividenden, im gleichen Zeitraum. Diese jährliche Lücke von 10,3 % mag nominell nicht viel erscheinen, aber sie hat dazu geführt, dass die Berkshire-Hathaway-Aktie den Vergleichsindex seit 1965 um mehr als 2.700.000 % übertroffen hat.

Es genügt zu sagen, dass, wenn Warren Buffett eine Aktie kauft oder verkauft, Wall Street- und Anleger dazu neigen, sehr aufmerksam zu sein. Das macht die letzten drei Wochen so aufregend.

Buffett hatte gerade einen 10,5 Milliarden-Dollar-Kaufrausch

Zwischen dem 5. und 22. Juli investierten Warren Buffett und sein Team mehr als 10 Milliarden US-Dollar.

In der ersten Juliwoche kündigte Berkshire Hathaway an, dass es eine Reihe von Erdgastransportleitungen und Speicheranlagen von Dominion Energy (WKN:932798) für 9,7 Milliarden US-Dollar erwerben werde. Dies beinhaltet effektiv die Zahlung von 4 Milliarden US-Dollar für die Vermögenswerte und die Übernahme von Schulden in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar von Dominion, die an diese Vermögenswerte gebunden sind.

Durch die Veräußerung dieser Übertragungs- und Speicheranlagen kann sich Dominion fast ausschließlich auf seine Versorgungsbetriebe konzentrieren. Die von Berkshire Hathaway erhaltenen Barmittel in Höhe von etwa 3 Milliarden US-Dollar nach Steuern werden für den Rückkauf von Stammaktien verwendet, was sich positiv auf den Gewinn pro Aktie und die Attraktivität für Investoren auswirken könnte.

Berkshire Hathaway hat seinen Anteil am zwischenstaatlichen Erdgastransport in den USA von 8 % auf 18 % mehr als verdoppelt und sich damit eine Cash Cow verschafft. Es schadet auch nicht, dass Berkshire eine 25 %ige Beteiligung an der Export-, Import- und Lagerstätte für Flüssigerdgas (LNG) in Cove Point, Maryland, erworben hat. Dies ist eine von nur sechs LNG-Import-/Exportanlagen.

Aber das ist noch nicht alles.

In der vergangenen Woche geht aus einer Einreichung bei der SEC Commission hervor, dass Buffetts Unternehmen zwischen dem 20. und 22. Juli etwas mehr als 33,9 Millionen zusätzliche Aktien von Bank of America (WKN:858388) erworben hat. Die Kosten dieser Käufe belaufen sich auf 813,3 Millionen US-Dollar, und dadurch erhöhte sich der Besitz von Berkshire an BofA auf fast 982 Millionen Aktien (11,3% aller ausstehenden Aktien). BofA ist, gemessen am Marktwert, nach Apple die zweitgrößte Beteiligung von Berkshire.

Es ist kein Geheimnis, dass das Orakel von Omaha Bankaktien liebt, und Bank of America scheint sein Favorit unter den Banken zu sein. Sie ist möglicherweise die zinssensibelste unter den Großbanken, was die BofA zu einem großen Nutznießer macht, sobald die Federal Reserve im Jahr 2023 beginnt, die Zinsen zu erhöhen.

Darüber hinaus hat Bank of America in den vergangenen fünf Jahren seine Nichtzins-Ausgaben deutlich reduziert. Durch den Ausbau des digitalen Bankgeschäfts und der mobilen Anwendungen hat die BofA einen stetigen Aufwärtstrend bei den online abgewickelten Retail-Banking-Transaktionen verzeichnet, was es ihr ermöglicht hat, einige der physischen Filialen zu schließen und ihre Ausgaben zu reduzieren.

Die schlechte Nachricht: Buffett brauchte 4,5 Jahre, bis er endlich kaufte

Es ist zwar eine großartige Nachricht zu sehen, dass Buffett die Kriegskasse seines Unternehmens aufbietet, aber es ist ebenso beunruhigend, darauf hinzuweisen, dass das Orakel von Omaha etwa 4,5 Jahre brauchte, bis er endlich wieder Geld in die Hand nahm.

Nach der Übernahme von Precision Castparts im Januar 2016 dauerte es bis zum 5. Juli 2020, bis Berkshire Hathaway eine weitere Übernahme von anständiger Größe ankündigte. Durch diese lange Pause ist sein Barbestand bis Ende März 2020 auf 137 Milliarden US-Dollar angewachsen. Bargeld zu haben, ist zwar nicht von Natur aus schlecht, aber es ist keine gute Nachricht für einen Mischkonzern wie Berkshire Hathaway, der in der Vergangenheit sein Geld durch Investitionen in Aktien und den Erwerb attraktiver Unternehmen verdient hat.

Selbst nach dem Einsatz von 10,5 Milliarden US-Dollar in den vergangenen drei Wochen gibt es immer noch keine Garantie dafür, dass die Barposition von Berkshire Hathaway geschrumpft ist. Buffett stellte während der virtuellen Jahreshauptversammlung Anfang Mai fest, dass das Unternehmen im April Aktien im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar veräußert hat und seitdem möglicherweise weitere Positionen verkauft hat. Zusammen mit dem Cashflow, der aus den etwa fünf Dutzend Unternehmen im Besitz von Berkshire generiert wurde, könnte Berkshire immer noch fast 137 Milliarden US-Dollar an Bargeld und börsengängigen Wertpapieren haben.

Buffetts Unwilligkeit, einen größeren Deal zu machen oder an der Investitionsfront aggressiver zu werden, scheint eine stille Warnung für die Wall Street und die Investoren zu sein. Buffett glaubt vielleicht nicht an Market Timing, und er würde sicherlich nicht langfristig gegen die amerikanische Wirtschaft wetten. Aber seine Untätigkeit in den vergangenen mehr als vier Jahren lässt deutlich erkennen, dass er Aktien nicht als attraktiv bewertet ansieht.

Es hilft auch nicht, dass Buffett nur über einen sehr begrenzten Bereich verfügt, in dem er arbeiten kann. Um es klar zu sagen: Was Buffett macht, macht er außergewöhnlich gut. Aber sein Schwerpunkt lag schon immer auf dem Finanzsektor und den Grundnahrungsmitteln. Da Technologie und Biotech in den letzten Jahren eine Outperformance erzielt haben und Buffett in diesen Bereichen wenig bis gar kein Fachwissen besitzt, hat er diese Gewinne auch verpasst.

Der vielleicht einzig wahre Wert, den Buffett im Moment sieht, ist sein eigenes Unternehmen. Über einen Zeitraum von sieben Quartalen, beginnend Mitte 2018, haben Buffett und sein Team Berkshire-Hathaway-Aktien im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Solange Buffett und seine rechte Hand Charlie Munger der Ansicht sind, dass Berkshire Hathaway mit einem beträchtlichen Abschlag auf seinen inneren Wert gehandelt wird (wobei dieser Begriff etwas willkürlich gewählt ist), ist die einzige Garantie vielleicht, dass Buffett weiterhin eigene Aktien zurückkaufen wird.

Das sind gute Nachrichten für Berkshire-Hathaway-Aktionäre, aber keine sehr warmen Aussichten für US-Aktien.

The post Gute Nachrichten: Buffett hat in 3 Wochen über 10 Milliarden US-Dollar investiert appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 28.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt Dominion Energy,und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short September 2020 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

