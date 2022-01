Gute Nachrichten bei Blackrock!

An der Heimatbörse New York notiert Blackrock per 06.01.2022, 20:01 Uhr bei 896.04 USD. Blackrock zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Blackrock auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,81 % ist Blackrock im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,04 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackrock-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 880,77 USD. Der letzte Schlusskurs (891,77 USD) weicht somit +1,25 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (926,1 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,71 Prozent), somit erhält die Blackrock-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Blackrock-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Blackrock-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Blackrock aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (964,36 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 891,77 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Blackrock eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.