Gute Nachricht für die Beyond-Meat-Aktie: Diese Zahlen zeigen ein riesiges Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Beyond-Meat-Aktie (WKN: A2N7XQ) verspricht grundsätzlich eine Menge Potenzial. Die fundamentale Bewertung ist gemessen an der Marktkapitalisierung vergleichsweise günstig. Die Produkte sind nicht bloß etwas für beinharte Vegetarier oder Veganer. Nein, sondern der Markt ist potenziell viel, viel größer.

Hinter dem Begriff der Flexitarier versteckt sich eine Gruppe von Konsumenten, die zwar nicht auf Fleisch verzichten, allerdings sich bewusster ernähren wollen, um aus Gründen des Tier- und Umweltschutzes einen Wandel einzuläuten. Sowie auch, um sich selbst bewusster zu ernähren.

Wenn es Beyond Meat gelingt, diesen Markt zu erobern und zu vereinnahmen, könnte die Chance gigantisch sein. Zumindest einige Zahlen aus dem deutschsprachigen Raum zeigen: Das Potenzial ist wirklich groß. Lass uns das im Folgenden etwas näher beleuchten.

Beyond-Meat-Aktie: Was für ein Potenzial!

Wie jetzt unter anderem die Nachrichtenagentur dpa mit Verweis auf eine Auswertung des Bundeslandwirtschaftsministeriums ergab, ist der Markt der Fleischersatzprodukte am Boomen. Oder bei Verbrauchern hoch im Kurs. Einerlei: Die Kernmessage ist, das Wachstum ist real und bedeutend. Allerdings auch noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Zwar ist der Fleischkonsum pro Verbraucher mit 59,5 Kilogramm weiterhin auf einem hohen Niveau, der Wert sank auch lediglich um 2,5 % im Jahresvergleich. Trotzdem lässt sich womöglich eine leichte Wende erkennen, die hin zu Alternativprodukten geht. Eben solchen, die wir mit der Beyond-Meat-Aktie in Verbindung bringen können.

Wie die Auswertung jedenfalls ergab, haben Fleischersatzprodukte im vergangenen Jahr ein Volumen von 26.600 Tonnen erreicht. Das ist ein Rekordhoch gewesen. Die Umsätze innerhalb dieser neuen Branche beliefen sich auf 273 Mio. Euro. Definitiv eine ebenfalls spannende Zahl.

Allerdings eine, die nur für den deutschen Wirtschaftsraum gilt. Sowie noch nichts im Vergleich zu den Umsätzen im Fleischsegment sind. Bei Fleisch und Wurst belief sich der Umsatz im letzten Jahr auf 40,1 Mrd. Euro. Oder, anders ausgedrückt: Wenn hiervon weitere Anteile auf die Alternativprodukte entfallen, so dürfte das Potenzial gigantisch für die Beyond-Meat-Aktie, aber auch für Wettbewerber sein. Das sollten Foolishe Investoren jetzt würdigen.

Bloß ein Staat …

Die Zahlen müssen wir natürlich noch etwas relativieren: Sie gelten schließlich nur für Deutschland, was global gesehen jedoch ein noch größeres Potenzial implizieren könnte. Der Wachstumstrend wird sich außerdem noch fortsetzen müssen. Allerdings scheint der Trend derzeit zu stimmen.

Beyond Meat ist jedenfalls bestens positioniert, um von diesem Markt profitieren zu können. Kooperationen erstrecken sich schließlich bereits auf den Einzelhandel und die Produkte sind dadurch überaus bekannt. Das könnte ein signifikanter Wachstumstreiber für die Aktie sein.

Die Beyond-Meat-Aktie verspricht daher weiterhin langfristig mehr, als bloß das Setzen auf einen Veggie-Markt. Foolishe Investoren sollten beobachten, wie sich die Flexitarier global entwickeln. Und ruhig solche Zahlen in den kommenden Jahren im Auge behalten. Sie könnten zeigen, dass mehr Marktanteile sich auf Alternativprodukte vereinen.

Beyond-Meat-Aktie: Mein erster Kauf in diesem Jahr

Ich werde jedenfalls in wenigen Tagen auf die Beyond-Meat-Aktie setzen. Genauer gesagt wird das mein erster Aktienkauf innerhalb dieses Jahres werden. Die Bewertung ist weiterhin preiswert, gemessen an der Marktkapitalisierung. Die schwachen Quartalszahlen für das dritte Quartal könnten einen Discount geschaffen haben. Das Potenzial ist gigantisch … und das formt für mich eine sehr intakte, trendstarke Wachstumsgeschichte für Jahre und Jahrzehnte.

The post Gute Nachricht für die Beyond-Meat-Aktie: Diese Zahlen zeigen ein riesiges Potenzial! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat Inc..

Motley Fool Deutschland 2021