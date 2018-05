Gute Nachricht des Monats: Epilepsie: Neue Forschung, neue Hoffnung (FOTO)

Berlin (ots) -Die Ursache für eine Erkrankung zu kennen, ist der Schlüssel fürdie Forschung und Entwicklung eines wirksamen Medikaments. Seit dem19. Jahrhundert weiß die Medizin: In ihrer normalen Funktion gestörteNervenzellen im Gehirn sind für epileptische Anfälle verantwortlich.So wurde 1859 mit Brom einer der ersten Wirkstoffe gegen Epilepsieentdeckt.Heute können bis zu 70 Prozent der Epileptiker anfallsfrei leben.Mit der Erforschung von neuen und der Weiterentwicklung von bewährtenWirkstoffen verbindet die Forschung in der pharmazeutischen Industriedie Hoffnung, dass auch das Drittel der Betroffenen anfallsfrei lebenkann, bei denen das mit den bisher verfügbaren Medikamenten nochnicht gelungen ist. So wurde vor kurzem in einer Phase-III-Studie diepositive Wirkung von, in medizinischem Hanf enthaltenen, Cannabidiolaufgezeigt. Bei Patienten, die am Lennox-Gastaut-Syndrom leiden,einer schweren Form der Epilepsie, unter der etwa fünf Prozent allerbetroffenen Kinder leiden, konnte die Anfallsfrequenz gesenkt werden- was mit bisher zugelassenen Wirkstoffen oftmals nicht gelang. Einegute Nachricht!Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Julia Richter, Tel. 030/27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell