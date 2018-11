Gute Nachfrage nach Lacken und Tierfutterzusätzen treibt Evonik an

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

ESSEN (dpa-AFX) - Höhere Verkaufspreise haben dem Spezialchemiekonzern Evonik im dritten Quartal Rückenwind beschert.



Vor allem die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien, Lacken und Zusätzen für die Tierfutterindustrie trieb dabei an. Der Umsatz stieg um rund 7 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Essen mitteilte.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 8 Prozent auf 692 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdienten die Essener im dritten Jahresviertel 329 Millionen Euro und damit 45 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Resultate lagen im Rahmen der Erwartungen der Analysten oder übertrafen sie. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat Evonik bestätigt./mis/stk