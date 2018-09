'Gute-Kita-Gesetz' im Kabinett - Union pocht auf Qualitätsausbau

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem erwarteten Beschluss des "Gute-Kita-Gesetzes" im Bundeskabinett pocht die Union auf einen Ausbau der Qualität der Kitas in Deutschland.



"Die Union wird in den parlamentarischen Beratungen darauf achten, dass die Priorität nicht auf der Senkung der Kita-Gebühren liegt", sagte der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Marcus Weinberg (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will mit dem "Gute-Kita-Gesetz" bundesweit mehr Kita-Qualität und weniger Kita-Gebühren für Eltern erreichen. Dies will der Bund mit 5,5 Milliarden Euro bis 2022 fördern.

Weinberg sagte: "Wir setzen den Fokus auf den Ausbau der Kita-Qualität." In den vergangenen Jahren habe der Ausbau der Kita-Kapazitäten im Vordergrund gestanden. "Jetzt brauchen wir eine Epoche des Qualitätsausbaus." Länder würden ihre Kita-Gebühren zwar auch mit Mitteln des Bundes senken können. "Aber hierbei kommt es uns auf die soziale Staffelung an", betonte Weinberg. "Bezieher von Sozialleistungen dürfen nicht gezwungen sein, mit diesen Leistungen Kita-Gebühren zu zahlen." Entscheidend für die Union sei aber, "dass die Landesregierungen den Wählern nicht mit Hilfe des Bundes Beitragsfreiheit für alle versprechen und dann die Qualitätsentwicklung entgegen den Wünschen auch der Eltern und Experten auf der Strecke bleibt"./bw/DP/zb