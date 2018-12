Gute-Kita-Gesetz: Franziska Giffey hofft auf Zustimmung des Bundesrates

Bonn/Berlin (ots) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey(SPD) erhofft sich eine positive Abstimmung im Bundesrat zum"Gute-Kita-Gesetz", damit die Umsetzung ab 1. Januar 2019 erfolgenkann. "Ich hoffe, dass die Länder nicht Nein sagen, wenn es darumgeht, für die 3,1 Mio. Kinder in Deutschland tatsächlich so viel Geldeinzusetzen, das spürbar ankommt", sagte Giffey im phoenix Interview.Gleichzeitig forderte sie Verbesserungen bei der Ausbildungqualifizierter Fachkräfte: "Wir brauchen mehr vergütete,praxisintegrierte Ausbildung ohne Schulgeld. Das ist der Weg, um auchlangfristig einen einheitlichen Fachkräfte-Kind-Schlüssel zurealisieren". Für dieses Vorhaben sei das Gute-Kita-Gesetz dieentscheidende Grundlage, unterstrich Giffey. Eine bundeseinheitlicheRegelung sei "langfristiges Ziel", jedoch zum jetzigen Zeitpunktverfrüht: "Wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir alleLänder auf einheitliche Standardlevel verpflichten können. Dann wärendie Länder nicht an Bord."Die Kritik an der zeitlichen Befristung des Gesetzes bis zum Jahr2022 wies die Familienministerin entschieden zurück. "Auf Seite einsdes Gesetzes steht: Wir verpflichten uns zu dem Ziel, dauerhaft undnachhaltig in die Qualität der frühkindlichen Bildung zu investieren- auch über 2022 hinaus." Die Sozialdemokraten seien davon überzeugt,dass es über die Befristung auf vier Haushaltsjahre hinausweitergehen müsse, "und dafür werden wir auch streiten", erklärteGiffey.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell