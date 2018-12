Gute-KiTa-Gesetz: Weiterentwicklung dringend erforderlich (FOTO)

Berlin (ots) -Der Deutsche Bundestag berät heute abschließend über dasKiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz. Der Bund will in denkommenden vier Jahren 5,5 Milliarden Euro investieren, um dieQualität in der Kindertagesbetreuung zu verbessern und Eltern vonBeiträgen zu entlasten. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hält esjedoch aufgrund der zeitlichen Befristung der Bundesmittel und dergeringen Verbindlichkeit für fraglich, dass so die bestehendenUnterschiede zwischen den einzelnen Ländern abgebaut werden können."Die Qualität in der Kindertagesbetreuung kann nur verbessertwerden, wenn es eine dauerhafte Unterstützung durch den Bund gibt",macht Dr. Bettina Leonhard, Abteilungsleiterin Soziale Dienste desASB, deutlich. Hier muss in den nächsten Jahren eine stetig wachsendeund zusätzliche finanzielle Beteiligung des Bundes erreicht werden.Perspektivisch sollten zudem zentrale Qualitätskriterienbundesweit einheitlich geregelt werden, um insbesondere denFachkraft-Kind-Schlüssel zu verbessern und mehr Zeitressourcen fürLeitungsaufgaben zu schaffen. Zu befürchten sei, dass zahlreicheBundesländer die Mittel jetzt für die generelle Beitragsfreiheiteinsetzen, anstatt dringend notwendige strukturelle Verbesserungen imBereich der Kindertagesbetreuung anzugehen. "Für eine verbesserteKindertagesbetreuung müssen Qualitätsmaßnahmen und allgemeineGebührenbefreiung getrennt voneinander angegangen werden", betont Dr.Bettina Leonhard. "Wenn das Ziel einer generellen Beitragsfreiheitverfolgt werden soll, müssen dafür erhebliche zusätzliche finanzielleMittel zur Verfügung gestellt werden."Pressekontakt:Nadine KobersteinReferentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Telefon: 030/2325786-125E-Mail: n.koberstein@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell