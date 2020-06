Taunusstein (ots) - "Hey Du Opfer, gab es die Sneakers auch in schön?" So, oder so ähnliche Szenen spielen sich täglich in Deutschland unter Kindern und Jugendlichen ab. Was harmlos beginnt, steigert sich - bis hin zum Selbstmord. Hunderte von Kindern bringen sich jährlich in Deutschland um , weil sie sich nicht trauen, sich ihren Lehrern, Eltern oder Freunden zu offenbaren. In fast jeder Klasse in Deutschland schikanieren Kinder ihre Mitschüler.Der TV bekannte Präventionscoach Carsten Stahl kämpft engagiert, oftmals polarisierend, gegen Mobbing, speziell bei Kindern und Jugendlichen. "Kinder haben keine Lobby, aber ich gebe ihnen eine Stimme. Ich wurde als Schüler auch gemobbt. Es war aber niemand da, der mir geholfen hatte mir die Angst zu nehmen und mir den richtigen Weg zu zeigen".Als ihm die Taunussteiner Unternehmensgründer Stefan Martin und Christiane Reiter , die Entwickler des Spiels, das Familien Kartenspiel vorstellten, und es sogar mit Stahl zusammenspielten, war der TV-Star und Coach sofort Feuer und Flamme. Schnell beschloss man gemeinsam ein Zeichen zu setzen und das Thema Mobbing förmlich greifbar zu machen und auf den Tisch zu bringen. Die Karten werden deshalb auf der Rückseite deutlich sichtbar das Logo der bundesweiten Kampagne "Stoppt Mobbing" tragen."Mobbing ist ein Geschwür in der Gesellschaft" , sieht Stahl das stetig wachsende respektlose Verhalten als seelische Misshandlung und verweist auf den krassen Anstieg, speziell durch die rasant gestiegene Digitalisierung und den einhergehenden Sturzflug der Hemmschwelle. "Beim analogen Spielen kommt man ins Gespräch. Durch die Kartenrückseite ist das Thema Mobbing ständig präsent. Es ist die beste Gelegenheit, in dieser spielerischen Atmosphäre das Gespräch auf Mobbing zu bringen. Wenn es uns mit "Der goldenen 12" gemeinsam gelingt, auch nur einen Suizid eines Kindes zu verhindern, hat sich unsere Kooperation schon gelohnt."Erfinder Stefan Martin erklärt: "Die Kinder lernen beim Spiel Konfliktsituationen anzunehmen, zu überstehen und lernen sich im Spiel wesentlich besser kennen. Jedes verkaufte AURUXXX Kartenspiel unterstützt direkt die wertvolle Arbeit der Kampagne Stoppt Mobbing." Seine Partnerin Christiane Reiter ergänzt: "Das Spiel hilft den Kindern und Jugendlichen mit aufkommenden Emotionen, wie Frust und Wut, besser umzugehen."Weitere Infos unter: http://www.crowdfunding.auruxxx.dePressekontakt:Stefan Martinstefan@layoutman.deChristiane Reiterchristiane@layoutman.deAutor: Wolfgang HeckEdit: Carsten Stahl, Stefan Martin, Christiane ReiterFoto: PrivatWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144593/4627445OTS: Martin & Reiter GbROriginal-Content von: Martin & Reiter GbR, übermittelt durch news aktuell