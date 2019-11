Gute Jobaussichten und günstige Mieten: Bayerische Provinz schlägt Metropolen

Nürnberg (ots) - Eine aktuelle Analyse von immowelt.de zeigt, wie hoch dieMieten und der Anteil an gemeldeten Arbeitsstellen pro 100 Arbeitslose in allendeutschen Stadtkreisen sind: Teure Mieten, wenige Jobs: In den Metropolen Berlinund Hamburg liegt das Verhältnis von Jobs zu Arbeitslosen unter demDeutschlandschnitt und die Mieten darüber / Günstige Mieten, gute Berufschancen:In Ansbach, Landau und Suhl gibt es überdurchschnittlich viele Jobs, die Mietensind dagegen günstig / Beste Jobaussichten in Bayern: In Bamberg und Würzburgherrscht Vollbeschäftigung bei durchschnittlichen Entgelten, aberüberdurchschnittlichen MietenImmer mehr Menschen drängen in die Metropolen. Einer der Gründe: Sie vermutendort die besten Jobaussichten. Der Zuzug hat zur Folge, dass Mieten in München,Berlin oder Hamburg in den vergangenen Jahren explodiert sind. Doch bei genauerBetrachtung ist das Verhältnis von gemeldeten Arbeitsstellen und Arbeitslosen inkleinen Städten mit niedrigen Mieten häufig viel besser als in den Metropolen.Am deutlichsten wird der Unterschied zwischen Berlin und Ansbach. In derfränkischen Mittelstadt sind nicht nur die Mieten mit im Median 7,60 Euro proQuadratmeter deutlich günstiger als in Berlin mit 11,30 Euro. Auch die Zahl anoffenen Stellen pro Arbeitslose ist 5-mal so hoch wie in der Hauptstadt. Zudiesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von immowelt.de. Dafür wurden diegemeldeten Stellen pro 100 Arbeitslose auf Basis von Daten der Bundesagentur fürArbeit (Durchschnitt 01/2019 bis 10/2019) und die Angebotsmieten von Wohnungen(40 bis 120 Quadratmeter) in allen Stadtkreisen untersucht.In den meisten Großstädten ist das Stellenangebot vielschichtig, die Offertenreichen vom Produktionshelfer bis zum Facharzt. In Berlin gibt es viele Jobs inder IT-Branche und Start-up-Szene, sodass die Attraktivität trotz hoherArbeitslosenquote groß ist. Die stetig steigenden Einwohnerzahlen haben dazugeführt, dass sich die Mieten in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt haben undinzwischen deutlich über dem Deutschlandmittel von 7,70 Euro liegen. Mit derBevölkerungszahl wächst aber auch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, wie dasVerhältnis von Arbeitslosen und gemeldeten Stellen zeigt. Durchschnittlichmonatlich 28.000 Jobs stehen 153.000 Suchenden gegenüber. Mit umgerechnet 18Stellen pro 100 Arbeitslose hat Berlin einen der schlechtesten Werte alleruntersuchten Städte. Hinzu kommt, dass die Gehälter in der Hauptstadt für dieGröße und Bedeutung der Stadt vergleichsweise niedrig sind und sogar unter demDeutschlandmittel liegen. In den anderen Metropolen sind die Einkommen zwarhöher, allerdings gibt es auch dort nur wenig freie Arbeitsplätze: In Köln sindes ebenfalls 18 und in Hamburg 26 pro 100 Arbeitslose. Zum Vergleich:Deutschlandweit beträgt der Wert 35 gemeldete Stellen. Knapp darunter liegt auchMünchen (34 Stellen). Mit Quadratmeterpreisen von 17,90 Euro sind Mietwohnungenaber auch mehr als doppelt so teuer wie im Deutschlandmittel.Viele Stellen und günstige Mieten in MittelstädtenBessere Jobaussichten und gleichzeitig niedrige Mieten gibt es in Ansbach, wodie Angebotsmieten mit 7,60 Euro pro Quadratmeter unter dem Deutschlandmittelliegen. Trotz der niedrigen Mieten gibt es im mittelfränkischen Regierungssitz85 gemeldete Stellen auf 100 Arbeitslose. In Ansbach sind sowohlkunststoffverarbeitenden Unternehmen als auch Automobilzulieferer angesiedelt,die positiven Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben. In Coburg (79) undSchweinfurt (75) ist der Anteil an gemeldeten Stellen etwas geringer, die Mietenvon 7,30 Euro beziehungsweise 7,10 Euro pro Quadratmeter, aber auf ähnlichemNiveau. Während die Gehälter in Ansbach etwas unter denen in Berlin liegen, sindsie in Schweinfurt und Coburg sogar höher. Auch im rheinland-pfälzischen Landauund dem thüringischen Suhl ist Wohnen preiswert und die Aussicht auf einen Jobgleichzeitig gut.Nur in wenigen Großstädten wohnen Arbeitnehmer günstig und dieBeschäftigungschancen sind gut. In Wolfsburg zum Beispiel liegen dieAngebotsmieten bei 7,50 Euro pro Quadratmeter und auf 100 Arbeitslose kommen 47gemeldete Stellen. In Wolfsburg gibt es aber nicht nur gute Jobaussichten, dankder Automobilindustrie verdienen Arbeitnehmer auch noch am meisten unter allendeutschen Stadtkreisen. Leipzig konnte sich unter anderem als Automobilstandortetablieren und entwickelte sich aufgrund der zentralen Lage zu einem Verkehrs-und Logistikzentrum. Trotz vieler Jobs sind dort die Mieten (6,70 Euro) niedrig.Die Gehälter befinden sich aber auch unterhalb des bundesweiten Mittels.Beste Jobchancen in BayernDie besten Jobaussichten gibt es vor allem in bayerischen Städten: In Bamberg(98) und Würzburg (90) gibt es die meisten gemeldeten Stellen pro 100Arbeitslose. Beide Städte sind vom produzierenden Gewerbe geprägt, besonders dieKfz-Zulieferindustrie bietet gute Jobaussichten. Die Entgelte sind dabeidurchschnittlich hoch. Allerdings liegen die Mieten mit 9,00 Euro in Bamberg und10,40 Euro in Würzburg auch über dem Deutschlandmittel. Auch in anderenbayerischen Städten wie Ingolstadt (11,70 Euro), Regensburg (11,00 Euro) undRosenheim (10,30 Euro) haben Jobsuchende gute Aussichten, wobei die Mieten dortauch teuer sind. Neben den bayerischen Gemeinden gibt es auch in Jena bedingtdurch die Glas- und Optikindustrie und in Ulm aufgrund der Elektro- undNutzfahrzeugindustrie gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt - Wohnen ist jedoch auchetwas teurer als im Bundesmittel.Ausführliche Tabellen zu allen deutschen Stadtkreisen stehen Ihnen hier zumDownload zur Verfügung: http://ots.de/gEzTpkBerechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den deutschen Stadtkreisen warenauf immowelt.de inserierte Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keineAbschlusspreise. Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, dievermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der in den ersten 3Quartalen 2019 angebotenen Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) an. DieMietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider. DerMedian ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Die Daten für die gemeldeten Arbeitsstellen und die Anzahl der Arbeitslosen stammen von der Bundesagentur für Arbeit (Durchschnitt Jan. bis Okt. 2019). Dabei ist zu beachten, dass circa 50 Prozent aller offenen Stellen auch bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. 