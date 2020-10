Gute Investments sind oft nicht wegzudenken aus dem Alltag

Die Welt ist unsicher, was auch als Anleger verunsichern kann. Die weiterhin grassierende Coronavirus-Pandemie, die amerikanischen Wahlen, Klimawandel, schwelende Konfliktherde und vieles mehr beeinflussen die Entwicklung der Welt. Da kann man als Anleger schnell Angst bekommen, dass einem zukünftige Risiken das Portfolio ruinieren.

Unbegründet ist diese Angst nicht. Wer hätte beispielsweise vor einem Jahr gedacht, dass der Flugverkehr oder die Kreuzfahrtbranche fast zum Erliegen kommen würden. Die Pandemie hat gezeigt, dass selbst große Veränderungen sehr schnell kommen können.

Deshalb kann es eine gute Idee sein, sich beim Investieren nach Unternehmen umzuschauen, die aus dem Alltag wirklich nicht wegzudenken sind. Das ist natürlich leicht gesagt, schließlich hätte man, wie gerade erwähnt, noch vor kurzem internationale Flugverbindungen als einen alltäglichen Teil von Verkehr und Weltwirtschaft angesehen.

Hundertprozentig sicher kann man sich nie sein, aber ich denke, man kann sich trotzdem ganz gut daran annähern, was den wirklichen Kern von alltäglichen Grundbedürfnissen ausmacht. Man muss sich dafür überlegen, was wirklich nicht aus dem Alltag wegzudenken ist, und welche Unternehmen eine einzigartige Stellung haben.

Nehmen wir als Beispiel zwei Unternehmen, die wir in unserem Stock Advisor-Dienst empfehlen: Amazon und ASML.

Es kann in den nächsten Jahren viel passieren, aber ich bin mir fast sicher, dass ich einiges online bei irgendeinem Versandhändler bestellen werde. Theoretisch könnte natürlich jemand anderes Amazon ersetzen, aber dessen Warenhaus- und Logistiknetzwerk zu kopieren ist eine so gut wie unüberwindbare Herkulesaufgabe.

Egal welche politischen Veränderungen es geben wird, egal wie sich das Klima wandelt oder sich die Vorlieben von Verbrauchern verändern, die Welt wird weiterhin Halbleiter benötigen. Und zwar fast sicher viel mehr als heute, denn Chips werden in allen möglichen Produkten verbaut. Für deren Herstellung braucht man aber immer Lithografie-Systeme, bei denen ASML weltweit führend ist. Es hat als einziges Unternehmen Extrem-Ultraviolett-Lithografie-Systeme im Angebot, die für besonders fortschrittliche Chips benötigt werden, und niemand hat ernsthaft die Aufholjagd begonnen.

Niemand weiß, was die Zukunft bringt, aber manche Dinge sind wahrscheinlicher als andere. Eine Welt ohne Versandhandel und ohne Halbleiter ist schwer vorstellbar, und das kann man in seine Investitionsentscheidungen einfließen lassen.

Offenlegung: Marlon Bonazzi besitzt Aktien von Amazon und ASML. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und ASML. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

