Gute Geschäfte am Wohnungsmarkt: Hausverwaltungen, Immobilienmakler und Handel mit Umsatzrekorden

Wiesbaden (ots) -- Wohnimmobilien-Dienstleister profitieren von Preisanstieg undNeubau- 26 % mehr Berufstätige in Vermittlung, Handel und Verwaltung(2014 bis 2017)- Steigende Umsätze der Maklerunternehmen selbst nach Einführung des"Bestellerprinzips"Vor dem Hintergrund gestiegener Wohnimmobilienpreise waren inDeutschland in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen beruflichmit der Vermittlung, dem Verkauf oder der Verwaltung vonWohnimmobilien befasst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, stieg allein in den vier Jahren von 2014 bis 2017 die Zahlder im Bereich der Wohnimmobilien-Maklerunternehmen (Unternehmen mitdem Geschäftszweck "Vermittlung von Wohnimmobilien für Dritte")tätigen Personen von rund 58 000 auf 70 000. Dabei war im Jahr 2015von der Bundesregierung das sogenannte Bestellerprinzip fürMietwohnungen eingeführt worden. Seitdem dürfenWohnungseigentümerinnen und -eigentümer, die ihre Wohnung vermieten,die Maklergebühren nicht mehr auf die Mieterinnen und Mieter umlegen.Negative Auswirkungen auf die Umsätze in der Branche hatte diesoffenbar nicht: Die Wohnimmobilienvermittler steigerten ihren Umsatzseither von 6,73 auf 8,49 Milliarden Euro (2017). Maklerbürosprofitieren von steigenden Wohnungs- und Hauspreisen. IhreDienstleistung wird in der Regel anteilig am Miet- oder Kaufpreishonoriert.200 000 Beschäftigte in der Wohnimmobilien-DienstleistungNeben der Vermittlung gibt es zwei weitereDienstleistungsbereiche: Kauf/Verkauf und Verwaltung vonWohnimmobilien. Die drei Wohnimmobilien-Dienstleistungssegmentezusammengenommen beschäftigten im Jahr 2017 rund 200 000 Menschen.Das waren rund 40 000 mehr als noch im Jahr 2014 (+26 %). Allein fürdie Immobilienverwaltungen (Unternehmen mit dem Geschäftszweck"Verwaltung von Wohnimmobilien für Dritte") arbeiteten 2017 insgesamt112 000 Menschen. 2014 waren es erst 86 000 gewesen. Anstiege gibt esschon seit 2010 (siehe Tabelle).Auch die Umsätze der Wohnimmobilienverwalter nahmen zu: Sie lagenim Jahr 2017 bei mehr als 11 Milliarden Euro und damit noch vor denUmsätzen der Maklerbüros. Diese kamen zusammengenommen auf knapp 8,5Milliarden Euro Umsatz. Im Vergleich zum Jahr 2015 erzielten dieHausverwaltungen eine Umsatzsteigerung um 36 %, Maklerunternehmen um26 % und der Wohnimmobilienhandel ("Kauf und Verkauf von eigenenWohnimmobilien") um 11 %.Mehr Wohnungen - und mehr Arbeit für HausverwaltungenDer Wohnungsbestand in Deutschland stieg von 2015 bis 2018insgesamt von 41,4 Millionen auf rund 42,2 Millionen Wohnungen. DerAnstieg der Anzahl der Hausverwaltungsgesellschaften von 2015 bis2017 war jedoch überproportional hoch und betrug ein Drittel (aufinsgesamt 24 600).Methodischer HinweisDie für die Strukturerhebung im Dienstleistungsbereichauskunftspflichtigen Erhebungseinheiten werden durch eine vierfachgeschichtete Zufallsstichprobe ermittelt. Die Stichprobe umfasstegemäß Dienstleistungsstatistikgesetz höchstens 15 % aller Einheitender Auswahlgesamtheit. Ergebnisse aus der Strukturerhebung imDienstleistungsbereich liegen derzeit bis zum Jahr 2017 vor.Die Daten der Erhebung weisen einen Strukturbruch auf: Bis zumJahr 2013 einschließlich hat sie nur Unternehmen mit einemMindestjahresumsatz ab 17.500 Euro erfasst, danach auch diejenigendarunter. Es werden nur nominale Umsatzsteigerungen betrachtet, nichtdie preisbereinigten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.