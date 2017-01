Gute Geschäfte: Fuchs Petrolub hebt Erwartungen für 2016 an

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Gute Geschäfte in Europa und Asien beflügeln den Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub . Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte im abgelaufenen Jahr um rund 8 Prozent gestiegen sein, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Mannheim mit.



Bisher hatte das Management lediglich ein Plus von 4 bis 6 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll mit einem Plus von 9 Prozent ebenfalls die bisherige Zielmarke von 7 bis 8 Prozent übertroffen haben.

Die gesamten vorläufigen Zahlen für 2016 will Fuchs am 16. Februar veröffentlichen. Der Geschäftsbericht soll am 21. März vorliegen./stw/stb