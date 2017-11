Gute Führung wächst nicht auf dem Weihnachtsbaum / Unfallkassen und Berufsgenossenschaften veröffentlichen ersten Social-Media-Clip ihrer Präventionskampagne kommmitmensch zum Thema gute Führung (VIDEO)

Berlin (ots) -Danebenstehen und immer alles besser wissen - so einen Chef hatwohl jeder schon einmal erlebt. Aber sieht so gute Führung aus? Mitdieser Frage beschäftigt sich der neue Social-Media-Clip, den dieUnfallkassen und Berufsgenossenschaften heute im Rahmen ihrerPräventionskampagne kommmitmensch veröffentlicht haben. ImMittelpunkt steht passend zur Jahreszeit der Weihnachtsbaum. DieChefin hat exakte Vorstellungen von der geschmückten Tanne,kommandiert den Kollegen schlecht gelaunt herum, schiebt ihreVerantwortung für sicheres und gesundes Arbeiten auf ihn ab und sorgtam Ende selbst für Chaos in der vorweihnachtlich dekorierten Kantine.So kann's gehen, wenn Führungskräfte alles andere als wertschätzendmit ihren Beschäftigten umgehen."Das Video zeigt mit einem kleinen Augenzwinkern, wie wir uns alleFührung eigentlich nicht vorstellen: Bevormundend, besserwisserisch,unnachgiebig. Wer will schon so einen Chef?", sagt Gregor Doepke,Leiter Kommunikation der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung."Die Botschaft des Films ist da ganz klar: Gute Führung kann nurentstehen durch gute Kommunikation, durchMitbestimmungsmöglichkeiten, Verantwortungsübernahme, durchAnerkennung und Wertschätzung. Und das trägt gleichzeitig dazu bei,die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu stärken.""Der Weihnachtsbaum" ist der erste von bisher drei geplantenSocial-Media-Spots, die allesamt von der Regisseurin Isa Prahlumgesetzt werden. Die Clips greifen nach und nach die Handlungsfelderder Kampagne auf. Führung ist eines davon. Führungskräfte prägen denStellenwert von Sicherheit und Gesundheit in einem Betrieb. Wenn sieselbst sicher und gesund handeln, fördern sie diese Haltung auch inder gesamten Belegschaft. Wie gesundheitsorientierte Führung aussehenkann, wird entscheidend durch die Leitung des Betriebes geprägt.Hintergrund "kommmitmensch"kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zukommen, brauchen wir deshalb einen ganzheitlichen Ansatz:kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungendabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit undGesundheit Grundlage allen Handelns sind.Weitere Informationen unter www.kommmitmensch.dePressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-288763768presse@dguv.dewww.dguv.deOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell