Gute Aussichten bei Porsche!

letzte Woche bewegte Porsche die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Neue Rekorde könnten laut der Chartanalysten bei Porsche bald aufgestellt werden. Innerhalb einer Woche war es um 3,4 %, innerhalb eines Monats um annähernd 15 % und im zurückliegenden Quartal um 44 % nach oben gegangen.

Die Nachrichten! Es gibt zwar keine bedeutenden neuen Nachrichten, doch die Ausgangssituation durch das charttechnische Bild ist sehr gut und die Aktie ist in einem deutlichen Aufwärtstrend. Dabei dient die Aufwärtstrendgerade auch als Unterstützung.

Die Hürde! Nun steht die markante Hürde von 70 Euro an, die hartnäckig sein könnte. Weil der Kurs aber innerhalb von zwei Wochen um deutliche 10 % nach oben geklettert ist, scheint die Hürde erreichbar.

Die Analysten! Chartanalysten betonen, dass die Aktie in den nächsten Wochen noch weiter ansteigen könnte, denn das am 24. November erzielte 2-Jahres-Hoch bei 69 Euro konnte bereits überwunden werden. 80 % der Bankanalysten wollen kaufen, 20 % halten, niemand verkaufen. Technische Analysten sehen einen Aufwärtstrend, die Trendsignale zeigen nach oben und der Abstand zum GD200 liegt bei 23 %.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.