Gute Auftragssituation zu Beginn des zweiten Quartals

Heidelberg (ots) - -Nachfrage nach Vertrags- undSubskriptionsangeboten entwickelt sich weiter positiv - Ausbau desAnteils wiederkehrender Umsätze -Erstes Quartal vonkonjunkturbedingter Investitionszurückhaltung geprägt -SaisonalerAufbau des Net Working Capitals belastet Free Cashflow -Maßnahmen zurErhöhung der Liquidität und Absicherung der ProfitabilitäteingeleitetDie Heidelberger Druckmaschinen AG ist mit einer deutlichverbesserten Auftragssituation in das zweite Quartal desGeschäftsjahres 2019/2020 gestartet. Damit konnten Teile desschwachen ersten Quartals, vor allem im Europageschäft, kompensiertwerden. Um sich mittel- bis langfristig deutlich unabhängiger vonkonjunkturellen Schwankungen zu machen und den Anteil deswiederkehrenden Geschäfts entsprechend zu erhöhen, wird Heidelbergdie digitale Transformation des Unternehmens und den Ausbauinnovativer digitaler Geschäftsmodelle konsequent fortsetzen. DieNachfrage nach den in diesem Zusammenhang besonders im Fokusstehenden Vertrags- und Subskriptionsangeboten hat sich auch imAuftaktquartal des Geschäftsjahres 2019/2020 weiter positiventwickelt. Mittelfristig soll der wiederkehrende Umsatzanteil,vorwiegend aus Vertrags- und Subskriptionsangeboten, auf rund 1/3 desGesamtumsatzes erhöht werden. Heidelberg weitet angesichts einersteigenden Kundennachfrage das Subskriptionsangebot aus und bietetnun weitere Vertragsvarianten an. Neben dem Gesamtpaket ausEquipment, Services, Verbrauchsmaterialien und Software in einemmehrjährigen nutzungsabhängigen Vertrag wird es künftig auch möglichsein, Einzelkomponenten dieses Angebots über eine gewisse Laufzeitnach festgelegten Standards zu kombinieren und zu nutzen.Die Entwicklung des ersten Quartals, die insbesondere zum Ende derBerichtsperiode von zunehmender Investitionszurückhaltunginsbesondere in Westeuropa und entsprechenden Umsatzverschiebungenaufgrund der konjunkturellen Eintrübung betroffen war, verdeutlichtdie Notwendigkeit für die strategische Weiterentwicklung desUnternehmens. So lagen der Quartalsumsatz, das EBITDA ohneRestrukturierungsergebnis und das Ergebnis nach Steuern unter dementsprechenden Vorjahreswert. Entsprechend der verändertenGeschäftserwartungen hat Heidelberg seinen Ausblick für dasGesamtjahr 2019/2020 Mitte Juli angepasst.Maßnahmen zur Erhöhung der Liquidität und Absicherung derProfitabilität eingeleitetTrotz einer sich verbessernden Auftragssituation zu Beginn deszweiten Quartals und anhaltend positiven Effekten aus dererfolgreichen Fachmesse Print China 2019 hat Heidelberg umgehendMaßnahmen zur Ergebnisverbesserung eingeleitet. Diese umfassenInstrumente der kurzfristigen Arbeitszeitflexibilisierung -beispielsweise Zeitkonten und Kurzarbeit - und strukturelle Projektezur nachhaltigen Stärkung der Ertrags-kraft. Zudem hat Heidelberg einProgramm zur deutlichen Verbesserung beim Net Working Capital sowiebeim Free Cashflow gestartet. So stellt das Unternehmen viele der fürdieses und das kommende Geschäftsjahr geplanten Investitionen auf denPrüf-stand. Die geplanten Investitionen sollen entsprechend um rund20 Mio. EUR gesenkt werden. Zudem erfolgen Optimierungen vonDurchflusszeiten und von Bestandshöhen sowie Verbesserungen beimForderungsmanagement. Hierdurch soll das gebundene Kapital um rund 50Mio. EUR reduziert werden. Außerdem prüft HeidelbergPortfolioan-passungen durch den Verkauf von kleinerenUnternehmensbereichen sowie weitere Strukturoptimierungen. In Summewurde so ein Liquiditätspotenzial von insgesamt rund 100 Mio. Eurodefiniert."Der gute Start in das zweite Quartal macht uns zuversichtlich,unser geplantes Geschäftsjahresvolumen zu erreichen. Zudem haben wirzahlreiche Maßnahmen zur Ergebnis- und Free Cashflow-Verbesserungeingeleitet, die sich in der zweiten Geschäftsjahreshälfte positivbemerkbar machen werden", sagte Rainer Hundsdörfer,Vorstands-vorsitzender von Heidelberg. "Die digitale Transformationsoll den Anteil des wieder-kehrenden Geschäfts in den kommendenJahren auf rund ein Drittel unseres Konzernumsatzes erhöhen, um unsin Zukunft unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen zu machen.Hier sind wir deutlich vorangekommen. Zudem bauen wir durchInvestitionen in unser Kerngeschäft unseren Marktanteilkontinuierlich aus."Operative Entwicklung im ersten Quartal von konjunkturellenUnsicherheiten geprägtAngesichts zunehmender konjunktureller Unsicherheiten vor allem inMitteleuropa verzeichnete Heidelberg im ersten Quartal 2019/2020 (1.April - 30. Juni 2019) einen Rückgang der Umsätze von 541 Mio. EURauf 502 Mio. EUR. Der Auftragseingang lag trotz einer deutlichhöheren Nachfrage in China als Folge der positiv verlaufenen Mes-sePrint China zum 30. Juni 2019 mit 615 Mio. EUR unter Vorjahr (665Mio. EUR). Der Auftragsbestand erhöhte sich gegenüber demGeschäftsjahresende am 31. März 2019 (654 Mio. EUR) um rund 12Prozent auf 730 Mio. EUR zum 30. Juni 2019. Dies ist auch auf dieneuen Subskriptionsverträge zurückzuführen, die sich über dieLaufzeit der jeweiligen Verträge hinweg im Umsatz niederschlagenwerden.Das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis lag mit rund 14 Mio. EUR(inkl. IFRS 16-Effekt von rund 5 Mio. EUR) ebenfalls unterhalb desunbereinigten Vorjahreswerts von rund 20 Mio. EUR. Das EBIT ohneRestrukturierungsergebnis betrug -10 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 2Mio. EUR). Die EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis lag(inklusive IFRS-16-Effekt) bei 2,8 Prozent, nach 3,7 Prozent imVorjahresquartal. Das Finanzergebnis verbesserte sich auf -13 Mio.EUR nach -16 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Inklusive Einkommen- undErtragsteuern lag das Ergebnis nach Steuern bei -31 Mio. EUR(Vorjahr: -15 Mio. EUR).Saisonaler Aufbau des Net Working Capitals belastet Free CashflowAngesichts des unterjährigen Net-Working-Capital-Aufbaus, der aufgeringere Kundenanzahlungen aufgrund des niedrigerenAuftragseingangs, auf die hohe Auslastung des Produktionsstandorts inShanghai und auf Investitionen in den Ausbau digitalerGeschäftsmodelle zurückzuführen ist, war der Free Cashflow mit -83Mio. EUR (Vorjahr: -45 Mio. EUR) negativ.Das Eigenkapital verringerte sich im Wesentlichen bedingt durchdie deutliche Absenkung des Rechnungszinssatzes für die inländischenPensionen und den Quartalsfehlbetrag und betrug zum Quartalsende 295Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote lag da-mit bei rund 13 Prozent. DieFinanzverbindlichkeiten stiegen zum Stichtag im Wesentlichen aufgrundder Erstanwendung von IFRS 16 (55 Mio. EUR) und des negativen FreeCashflows an. Die Nettofinanzverschuldung stieg entsprechend undbetrug zum Quartalsende 391 Mio. EUR. Der Leverage lag zumQuartalsstichtag bei 2,1."Unser Fokus liegt kurzfristig auf der Optimierung des NetworkingCapital sowie dem Asset-Management", sagte Dirk Kaliebe,Finanzvorstand. "Damit werden wir unsere Verschuldung deutlichreduzieren und neben der Profitabilität auch die finanzielleStabilität absichern."Ausblick für Geschäftsjahr 2019/2020Für das Gesamtgeschäftsjahr 2019/2020 geht Heidelberg von einemUmsatz auf dem Niveau des Vorjahres aus. Trotz der konjunkturellenEintrübung und der damit verbundenen Investitionszurückhaltung imEquipmentgeschäft erwartet das Unternehmen durch einen weiterenstabilen Ausbau des Vertragsgeschäftes eine Kompensation. Imlaufenden Geschäftsjahr geht Heidelberg von einer Zielmarge beimEBITDA ohne Restrukturierungsergebnis in einer Bandbreite von 6,5 bis7 Prozent vom Umsatz aus. Nach Steuern wird ein ausgeglichenesErgebnis erwartet. Der Leverage soll auch inklusive der höherenNettofinanzverschuldung nach Anwendung von IFRS 16 weiterhin unterdem kommunizierten Zielwert von 2 gehalten werden.Bildmaterial sowie der Zwischenbericht zum ersten Quartal desGeschäftsjahres 2019/2020 und weitere Informationen über dasUnternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AGunter www.heidelberg.com zur Verfügung.Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR AufTwitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IRWeitere Termine:Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen des 2. Quartals 2019/2020ist für den 6. November 2019 vorgesehen.Wichtiger Hinweis:Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung derHeidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn dieUnternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen undSchätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächlicheEntwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesenAnnahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblichabweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderungder gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätzesowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. 