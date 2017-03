Gute Arbeit für Menschen: Gewinner des Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017» ausgezeichnet

Berlin / Köln (ots) - Gute und förderliche Arbeitsbedingungenspielen im Gesundheits- und Sozialwesen eine tragende Rolle. Nur solassen sich Menschen für die Arbeit mit Menschen dauerhaft begeisternund die Qualität von Behandlung, Pflege und Betreuung nachhaltigsichern. Daher hat das unabhängige Forschungs- und BeratungsinstitutGreat Place to Work® in Kooperation mit dem ZEIT-Verlag jetzt wiederbesonders gute und attraktive Arbeitgeber der Gesundheits- undSozialbranche ermittelt und ausgezeichnet.Die Spitzenplätze im aktuellen Ranking «Beste ArbeitgeberGesundheit & Soziales 2017» erreichen in diesem Jahr derCaritasverband Olpe, die Heiligenfeld Kliniken aus Bad Kissingen, dieMütter-Fachklinik St. Marien Wertach, die St. Gereon Seniorendiensteaus Hückelhoven, das Lukas-Hospiz Herne und dieBehinderteneinrichtung Vinzenz-Heim aus Aachen (jeweils Platz 1 derverschiedenen Branchenkategorien). Die diesjährigen Sonderpreise desWettbewerbs für besondere Leistungen in einzelnen Bereichen derPersonalarbeit gehen in der Kategorie «Gesundheitsförderung» an dieSt. Gereon Seniorendienste aus Hückelhoven, in der Kategorie«Vereinbarkeit von Beruf & Privatleben» an die AltenpflegeeinrichtungBlomberg Klinik aus Bad Laer und in der Kategorie «Qualifizierung» andas Aachener Vinzenz-Heim.Insgesamt erhielten 21 Gesundheits- und Sozialeinrichtungen dasGreat Place to Work® Qualitätssiegel für eine gute und attraktiveArbeitsplatzkultur. Beteiligt hatten sich an der aktuellen Runde desbereits seit 2006 jährlich durchgeführten Benchmark-Wettbewerbs«Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales» rund 190 Kliniken,Pflegeeinrichtungen, ambulante Versorger, soziale Einrichtungen undTrägergesellschaften. Sie stellten sich freiwillig einer unabhängigenPrüfung ihrer Qualität als Arbeitgeber und der repräsentativenBeurteilung durch die eigenen Angestellten. Rund 55.000 Mitarbeitendewurden anonym zur Arbeitsplatzqualität ihrer Einrichtung befragt;zugleich wurde die Qualität der Maßnahmen und Angebote derPersonalarbeit geprüft (Kultur Audit).Die vollständige Besten-Liste «Beste Arbeitgeber Gesundheit &Soziales 2017» ist hier abrufbar (PDF):http://kurzlink.de/GPTW_BAGS_2017Fotos der Preisverleihung vom 15. März 2017 in Berlin sind hierdownloadbar: https://goo.gl/umB1tFDas zeichnet «Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017» aus85 Prozent der Beschäftigten der diesjährigen Wettbewerbsgewinnersagen beispielsweise, ihre Einrichtung sei im Ganzen ein sehr guterArbeitsplatz; im Branchendurchschnitt tun dies nur 58 Prozent. Auchin puncto kompetentes Führungsverhalten (79% vs. 56%), gerne zurArbeit gehen (76% vs. 46%), Anerkennung guter Arbeitsleistungen (69%vs. 43%), Unterstützung der beruflichen Entwicklung (81 % vs. 60%),betriebliche Gesundheitsförderung (72% vs. 42%), und in vielenweiteren Bereichen der Arbeitsplatzkultur, liegen «Beste ArbeitgeberGesundheit & Soziales 2017» weit über dem "normalen" Durchschnitt.Daher wenig verwunderlich: 84 Prozent der Angestellten derdiesjährigen Wettbewerbssieger sind bereit, ihre eigene Einrichtungals Arbeitgeber weiterzuempfehlen; bei "durchschnittlichen"Arbeitgebern der Branche ist dies nur zu 53 Prozent der Fall. In denerstplatzierten Einrichtungen sind die erlebten Qualitätsunterschiedeim Branchenvergleich sogar noch größer. Zugleich zeigen dieUntersuchungen von Great Place to Work®, dass die Gesundheits- undSozialbranche als Ganzes bei der Gestaltung einer guten undattraktiven Arbeitsplatzkultur noch zahlreiche Entwicklungspotentialehat, die es zu nutzen gilt. Denn von einer guten Arbeitsplatzkulturprofitieren auch die Einrichtungen ganz unmittelbar: Beispielsweiseweisen die ausgezeichneten Arbeitgeber weniger Krankentage proMitarbeitende/Jahr (13,7 vs. 19,0 im Bundesdurchschnitt), geringereFluktuationsraten (9% vs. 14%) und nicht zuletzt auchbranchenüberdurchschnittliche Umsatzentwicklungen (57% vs. 38%) auf."Die Auszeichnung steht für besondere Leistungen bei derGestaltung einer wertebasierten und förderlichen Arbeitsplatzkultur,die insbesondere durch ein hohes Maß an Vertrauen, Fairness,Wertschätzung und Teamgeist in der Zusammenarbeit geprägt ist", sagtFrank Hauser, Leiter des deutschen Great Place to Work® Instituts."Dies zahlt sich für die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen undihre Mitarbeitenden gleichermaßen aus".«Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017» im Detail -differenziert nach BranchenkategorienDie Spitzenplätze des Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber Gesundheit &Soziales 2017» in der Kategorie «Trägergesellschaften» belegen indiesem Jahr der Caritasverband Olpe (Platz 1), gefolgt vomPublic-Health-Unternehmen VISIT Gruppe aus Bamberg (2).Die Top-Platzierungen in der Kategorie «Kliniken - ab 50Beschäftigte» erreichen die Klinikgruppe Heiligenfeld Kliniken ausdem bayerischen Bad Kissingen (Platz 1), die forensischeChristophorus Klinik aus Münster (2), das Heinrich SengelmannKrankenhaus aus Bargfeld-Stegen in Schleswig-Holstein (3) und dieprivate WolfartKlinik aus München-Gräfelfing (4). In der Kategorie«Kliniken - unter 50 Beschäftigte» wurde die auf Frauen inFamilienverantwortung spezialisierte Fachklink St. Marien Wertach ausBayern (Platz 1) ausgezeichnet.In der Kategorie «Pflegeeinrichtungen - ab 50 Beschäftigte» gehendie ersten Plätze in diesem Jahr an das gemeinnützigeAltenpflegeunternehmen St. Gereon Seniorendienste aus demnordrhein-westfälischen Hückelhoven (Platz 1), die bayerische K&SSeniorenresidenz Marktredwitz (2), die AltenpflegeeinrichtungBlomberg Klinik aus Bad Laer in Niedersachsen (3) sowie an die K&SSeniorenresidenz Marsberg aus NRW (4). Ganz vorne bei den kleinerenund ambulanten «Pflegeeinrichtungen - unter 50 Beschäftigte» liegendas nordrhein-westfälische Lukas-Hospiz Herne (Platz 1), die MobileHaus-Krankenpflege Kröber aus Zittau in Sachsen (2), der häuslichePflegedienst Bethel Bad Oeynhausen aus NRW (3) und dierheinland-pfälzische AWO Sozialstation Lambrecht (4).In der Kategorie «Sozialeinrichtungen» ausgezeichnet wurden dieBehinderteneinrichtung Vinzenz-Heim Aachen (Platz 1), das CaritasKinderdorf Irschenberg aus Bayern (2), die baden-württembergischeBehinderten- und Altenpflegeinrichtung St. Josefshaus Herten (3), dieCaritas Ulm (4), die therapeutischen Einrichtungen Die Brücke -Lübeck (4) sowie der gemeinnützige Benediktushof für körper- undmehrfachbehinderte Menschen aus dem westfälischen Reken (5).Gesamtübersicht: http://ots.de/7o98pHintergrund: Größte Arbeitgeberuntersuchung ihrer ArtDie Untersuchungen von Great Place to Work® zur Qualität undAttraktivität von Arbeitgebern sind national wie international diegrößten und bedeutendsten ihrer Art. Sie messen mit zuverlässigen,transparenten und vergleichbaren Maßstäben.Bewertungsgrundlage im offenen Branchenwettbewerb «BesteArbeitgeber Gesundheit & Soziales» sind repräsentativeMitarbeiterbefragungen zur erlebten Arbeitsplatzkultur in denteilnehmenden Einrichtungen sowie eine Befragung des Managements zuförderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit (KulturAudit).Die unter Anonymitätsschutz durchgeführten Mitarbeiterbefragungenmit über 60 Einzelfragen umfassen zentrale Arbeitsplatzthemen wie:Glaubwürdigkeit und Fairness der Führung, Vertrauen und Teamgeist inder Zusammenarbeit, persönlich erlebte Wertschätzung, Förderung derberuflichen Entwicklung, Chancengleichheit, Vereinbarkeit von Berufs-und Privatleben, Gesundheitsförderung, Identifikation mit der Arbeitund dem Unternehmen insgesamt sowie Bindung an den Arbeitgeber. ImRahmen des Kultur Audits werden die Maßnahmen der Unternehmen zurFörderung und Unterstützung der Beschäftigten beurteilt(Sozialleistungen, Weiterbildungsangebote, Unterstützung derVereinbarkeit von Beruf & Familie, soziale Integration, betrieblicheGesundheitsförderung etc.).Die beiden eingesetzten Benchmarking-Instrumente werden imVerhältnis von 2:1 gewichtet; das unmittelbare, repräsentative Urteilder Mitarbeitenden steht also im Vordergrund.Die im Gesamtvergleich besten Unternehmen erhalten dasinternational anerkannte Great Place to Work® Qualitätssiegel.Unabhängig von einer Platzierung unter den besten Arbeitgebern erhältjeder Teilnehmer der Benchmark-Befragung eine differenzierteStandortbestimmung mit wichtigen Vergleichsdaten und Impulsen für diekontinuierliche Weiterentwicklung als guter und attraktiverArbeitgeber.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichZum Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2018»können sich interessierte Einrichtungen der Gesundheits- undSozialbranche ab sofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de.Mitmachen können Kliniken, ambulante Versorger, stationäre undambulante Pflegeeinrichtungen, soziale Einrichtungen sowieTrägergesellschaften jeder Art (Mindestgröße: 10 Beschäftigte). DieTeilnahme an den Benchmark-Befragungen ist auch ohneWettbewerbsteilnahme möglich (Teilnahme außer Konkurrenz). Darüberhinaus ist eine Teilnahme an den branchenübergreifendenLandeswettbewerben von Great Place to Work® möglich. Einrichtungen ab50 Mitarbeitenden nehmen zudem automatisch auch am Dachwettbewerb«Deutschlands Beste Arbeitgeber» teil.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer vertrauensvollen und leistungsstarkenArbeitsplatzkultur unterstützt. Glaubwürdige und faire Führung,aktive Förderung und Unterstützung der Mitarbeitenden sowie eine inhohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägte Zusammenarbeitsteht dabei im Mittelpunkt.Neben individuellen Analyse- und Beratungsangeboten zurStandortbestimmung und Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität undArbeitgeberattraktivität, ermittelt das Institut im Rahmen offenerüberregionaler, regionaler und branchenspezifischerBenchmark-Wettbewerbe in Zusammenarbeit mit namhaften Partnernregelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeitvor. 