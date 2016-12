Gutachterprognose: Immobilienpreise ziehen auch auf dem Land an

BERLIN (dpa-AFX) - Die Immobilienpreise ziehen einer Prognose zufolge nicht mehr nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Land zunehmend an.



"Es gibt Anzeichen dafür, dass es auch in ländlichen Bereichen zuletzt leichte Preissteigerungen gegeben hat", sagte Peter Ache, Geschäftsstellenleiter des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, der Deutschen Presse-Agentur. Die amtlichen Ausschüsse gewinnen ihre Erkenntnisse aus Kaufverträgen. 2016 seien die Umsätze bundesweit voraussichtlich weiter gestiegen, auf mehr als 200 Milliarden Euro, sagte Ache. Es sei aber noch nicht klar, wie stark die Immobilienpreise tatsächlich anzogen, da die Zahl der Transaktionen noch nicht vorliege. Regionale Daten hierzu erwarten die Ausschüsse im Frühjahr./tam/DP/he