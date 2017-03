Gutachten bestätigt: AKW Gundremmingen muss sofort stillgelegt werden

München (ots) - Ein von der grünen Bundestagsfraktion beauftragtesGutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschlands größtesAtomkraftwerk (AKW) Gundremmingen gegen die deutschenAKW-Sicherheitsanforderungen verstößt. Das Not- und Nachkühlsystemerfüllt die notwendigen Voraussetzungen zur Störfallbeherrschungnicht: Im Erdbebenfall oder bei anderen starken Erschütterungen wiebei Explosionen, Flugzeugabstürzen oder Terrorangriffen wäre dieGefahr einer Kernschmelze groß. Deshalb fordert das Umweltinstitut,dass das AKW Gundremmingen umgehend stillgelegt werden muss."Mehr als 20.000 Menschen unterstützen bereits unsere Forderung,beide Reaktorblöcke in Gundremmingen noch dieses Jahr abzuschalten",so Franziska Buch, Energiereferentin im Umweltinstitut München. "Dasnun vorgelegte Gutachten bestätigt, dass dies aus Sicherheitsgründendringend notwendig ist."Die Not- und Nachkühlsysteme in Atomkraftwerken sind elementarwichtig, um beim Ausfall der Hauptkühlung eine Kernschmelze zuverhindern. An diesem Sicherheitssystem wurde bei der Errichtung desAKW Gundremmingen gespart. Als Resultat daraus steht ein Teil desNot- und Nachkühlsystems im Fall eines Erdbebens oder anderer ähnlichstarker Erschütterungen nicht zur Verfügung. Das in den 1990er Jahrennachgerüstete "Zusätzliche Nachwärmeabfuhrsystem (ZUNA)" wiederumverfügt laut dem Gutachten nicht über die umfassenden Funktionen unddie Autarkie eines Sicherheitssystems und besteht aus qualitativminderwertigeren Werkstoffen.Die Studie, die zusätzlich über ein Peer Review bestätigt wurde,widerlegt damit die Ergebnisse eines 2016 erschienenen Gutachtens imAuftrag des Bundesumweltministeriums (BMUB) als obersteAtomaufsichtsbehörde. Das BMUB-Gutachten kam zu dem Fazit, dass das"Zusätzliche Nachwärmeabfuhrsystem" als gleichwertig mit einerSicherheitssystem-Einrichtung eingestuft werden könne, allerdingsohne dafür lückenlose Nachweise vorzulegen. Bereits im Jahr 2013hatte ein weiteres Sicherheitsgutachten die Mängel der Notkühlsystemein Gundremmingen aufgedeckt."Die Bundesatomaufsicht darf diesen Verstoß gegen die deutschenAKW-Sicherheitsanforderungen nicht ignorieren", erklärt ChristinaHacker, Vorstand im Umweltinstitut München. "Zum Schutz derBevölkerung muss die Aufsichtsbehörde jetzt handeln und Gundremmingendie Genehmigung entziehen."Das Umweltinstitut München hatte bereits im Januar zusammen mitder Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt eine Unterschriftensammlunggestartet. Die beiden Organisationen fordern, dass aufgrund derbekannten Sicherheitsdefizite die beiden in Betrieb befindlichenBlöcke B und C des AKW Gundremmingen noch dieses Jahr abgeschaltetwerden. Laut Atomausstiegsplan verbliebe für Block C eineRestlaufzeit bis Ende 2021.Pressekontakt:Umweltinstitut MünchenLandwehrstr. 64a80336 MünchenFranziska Buch: fb@umweltinstitut.orgReferentin für Energie und KlimaTel: 089 - 30 77 49 17Mobil: 0157 - 34 72 48 99Christina Hacker: ch@umweltinstitut.orgVorstand, Referentin für RadioaktivitätTel: 089 - 30 77 49 11Mobil: 0178 - 30 67 068Original-Content von: Umweltinstitut M?nchen e.V., übermittelt durch news aktuell