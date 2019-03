Gut vorbereitet auf die Piste: Die fünf wichtigsten Verbrauchertipps zur Skisaison (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Der Anfang des Jahres steht mit sonnigem Wetter und bestenSki-Bedingungen bei Wintersportfreunden hoch im Kurs. Ob Mietwagen,Skipass, Pisten-App oder passende Kleidung: eine durchdachte undvorausschauende Planung im Vorfeld des Skiurlaubs kann Strapazenwährend der Reise vermeiden und trägt maßgeblich zu einem einmaligenund sicheren Reiseerlebnis bei. Die Experten von AXA PARTNERS habenfünf Tipps zusammengestellt, die Verbrauchern helfen, in einenunbeschwerten Skiurlaub zu starten.1. Wichtige Dokumente auch für Freunde von Kindern bereit halten:Sollten Sie Freunde, Cousins oder Cousinen Ihrer Kinder mit in denSkiurlaub nehmen, achten Sie nicht nur auf deren Ausweise, sondernauch auf eine Einverständniserklärung der jeweiligenErziehungsberechtigten darüber, dass das Kind Sie in Ihren Urlaubbegleiten darf. Denken Sie außerdem auch an die Ausweise Ihrereigenen Kinder! Dies ist insbesondere im medizinischen Ernstfallwichtig, wenn die Eltern etwa aufgrund einer Krankheit oder einesUnfalls nach Deutschland zurücktransportiert werden müssen. Werdendie Kinder sicher mit dem Flugzeug in die Heimat zurückgebracht, istein Ausweis für ein reibungsloses Boarding unerlässlich.2. Eine Reiseversicherung kann im Ernstfall Kosten sparen:Eine Reiseversicherung für Sie und Ihre Familie ist eine günstigeund wichtige Investition. Gerade im Skiurlaub kann beispielsweiseschon der Abtransport nach einem Unfall hohe Kosten verursachen. Sofallen allein schon für den Rettungsschlitten von der Piste ins Talrund 400 Euro an. "Oft werden die Kunden sogar gleich per Helikopterabtransportiert. Hierfür belaufen sich die Kosten auf bis zu 5.000Euro", erläutert Marlies Peyrou, International Operations Manager beiAXA Partners.3. Frühzeitig Hilfe einfordern und annehmen:Achten Sie darauf, dass Sie die Nummer Ihrer Assistance immerparat haben. Wenn ein Problem auftritt, sollten Sie nicht zögern,direkt Rat und Hilfe der Experten in Anspruch zu nehmen. DieAssistance-Dienstleister können beispielsweise eine ersteEinschätzung darüber vornehmen, ob Sie eine Operation direkt vor Ortvornehmen sollten, oder ob der Eingriff warten kann, bis Sie wiederzu Hause sind.4. Ein genauer Blick in die Vertragsunterlagen lohnt sich:Sollten Sie eine Versicherung in Anspruch nehmen, gilt es, einengenauen Blick auf die Details der Leistungen zu werfen. Oftmals sindetwa bei Unfällen im Skiurlaub Bereiche abseits der regulären Pistenicht abgedeckt und können zu einem Ausschluss aus derVersicherungsleistung führen.5. Gut gerüstet - nicht nur auf, sondern auch abseits der Piste:Eine gute Vorbereitung auf den Skiurlaub ist entscheidend. Nichtnur auf, sondern auch abseits der Piste sollte die Ausrüstung denWetterverhältnissen entsprechend angepasst sein. Besonders wichtig:Schneeketten gehören unbedingt zum Reiseequipment. Bei starkemSchneefall bzw. großen Schneemassen kann die ansässige Polizei dieZufahrtsstraßen ins Skigebiet kontrollieren und die Weiterfahrt, etwabei fehlenden Schneeketten, verweigern.Marlies Peyrou, International Operations Manager bei AXA PARTNERS,erklärt: "Wer sich frühzeitig vor Antritt seines Skiurlaubs über dieLeistungen seiner Reiseversicherung informiert, kann sich imSchadensfall beruhigt zurücklehnen. Ob abseits oder auf der Piste:Dank verlässlicher Partner, die im Notfall mit Rat und Tat zur Seitestehen und Sie und Ihre Familie wohlauf nach Hause bringen, könnenVerbraucher Reisen sorgenfrei antreten."ÜBER AXA PARTNERSAXA PARTNERS | AXA Assistance Deutschland GmbH ist Teil derinternationalen AXA-Gruppe mit Hauptsitz in Paris und zählt mit einemUmsatz von 40 Millionen Euro in 2017 auf dem deutschen Markt und rund150.000 Schadensfällen im Jahr zu den führendenAssistance-Dienstleistern weltweit. Business-Partner auf der ganzenWelt und mehr als 10 Millionen ihrer Endkunden vertrauen auf ihreinnovativen Lösungen für mehr Sicherheit und ein Plus anLebensqualität. International beschäftigt AXA PARTNERS mehr als 8.500Mitarbeiter an 34 Standorten. Mit diesem starken Netzwerk undServicepartnern in mehr als 200 Ländern steht AXA PARTNERS ihrenKunden zuverlässig im Schadensfall zur Seite - rund um den Globus, 24Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.Erfahren Sie mehr auf www.axapartners.de.Pressekontakt:Marie FuchsAXA PARTNERS | AXA Assistance Deutschland GmbHColonia-Allee 10-2051067 Köln+49 (0) 221 802 47 0022presse@axa-assistance.deOriginal-Content von: AXA Assistance Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell