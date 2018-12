Gut verträglich: Pflanzliche Arzneimittel im Trend (FOTO)

Leverkusen (ots) -Das Angebot an pflanzlichen Arzneimitteln ist groß und immer mehrPatienten entscheiden sich für pflanzliche Präparate: Sie gelten alssanfte und nebenwirkungsarme Alternative - was steckt dahinter?Arzneimittel lassen sich in pflanzliche und synthetische, d. h.chemisch definierte Arzneimittel, unterteilen. Für beideArzneimittelgruppen ist das Ziel, mit ihren InhaltsstoffenKrankheiten oder Symptome zu heilen oder zu lindern.Chemisch-synthetische Arzneimittel enthalten meist nur eine Substanzoder eine Kombination aus chemischen Verbindungen, die genau bekanntist. Pflanzliche Arzneimittel hingegen sind aus zerkleinertenPflanzenteilen einer Pflanze oder Extrakten daraus hergestellt, dieviele verschiedene Inhaltsstoffe enthalten und deren Eigenschaftensich synergistisch ergänzen können.Verträglichkeit: so individuell wie PatientenDa der menschliche Körper sehr komplex ist, hängen Wirkung wieauch die Nebenwirkungen ganz individuell von den Patienten und derenkrankheitsbedingten Vorgeschichten ab. Es können also sowohl durchchemisch-synthetische als auch durch pflanzliche ArzneimittelNebenwirkungen auftreten, denn jedes Medikament kann nicht nurerwünschte, sondern auch unerwünschte Wirkungen mit sich bringen. Dertherapeutische Mehrwert für den Patienten steht aber immer im Fokusund wird bei der Zulassung von Arzneimitteln von den Behörden auchentsprechend anerkannt. Dieser wird durch strenge behördlicheKontrollen und Auflagen geprüft sowie durch umfassende Studiensichergestellt. Sollten bereits Vorerkrankungen bekannt sein, dürfenbestimmte Arzneimittel nicht eingenommen werden - beziehungsweise nurnach Rücksprache mit dem Arzt angewandt werden. Grund dafür ist, dassviele Arzneimittel zum Großteil über die Leber und Nieren abgebautwerden.Die vielfältige Kraft der NaturPflanzliche Arzneimittel bringen durch ihre natürlichenInhaltsstoffe oft unterschiedliche Vorteile mit. Gerade beiunterschiedlichen oder wechselnden Beschwerden können pflanzlicheArzneimittel eine gute Alternative sein, da sie durch ihrekombinierten Inhaltsstoffe ein umfassenderes Beschwerdegebietbehandeln können als chemische Arzneimittel - diese setzen oft nurbei einem speziellen Wirkmechanismus an. Wie bei allen anderenArzneimitteln kommt es aber auch bei den natürlichen Präparaten aufdie Dosierung sowie auf die Grunderkrankungen und die individuelleBefindlichkeit des Patienten an. Leidet ein Patient beispielsweise anBlähungen, Völlegefühl oder Sodbrennen, steht Iberogast® bereits seit58 Jahren für die wirksame Kraft der Natur. Es ist ein bewährtespflanzliches Arzneimittel, dessen Heilpflanzen-Kombinationfunktionelle oder motilitätsbedingte Magen- und Darmbeschwerdenumfassend, verträglich und effektiv lindert.Über BayerBayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen aufden Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinenProdukten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschennützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum undeine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipiender Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial undethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Konzernmit rund 99.800 Beschäftigten einen Umsatz von 35,0 Milliarden Euro.Die Investitionen beliefen sich auf 2,4 Milliarden Euro und dieAusgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,5 Milliarden Euro.Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.deZukunftsgerichtete AussagenDiese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichteteAussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosender Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wieauch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren könnendazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, dieEntwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denhier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließendiejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschriebenhat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zurVerfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solchezukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftigeEreignisse oder Entwicklungen anzupassen.Pressekontakt:Mehr Informationen unter presse.bayer.derg (2018-0379)Original-Content von: Bayer Vital GmbH, übermittelt durch news aktuell