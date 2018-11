Gut sichtbare Hausnummern können Leben retten

Wiesbaden (ots) - Kleine Ziffern, zugewachsen oder teilweiseabgefallen: Hausnummern fristen oft ein Schattendasein. Doch das kannim Notfall gefährlich sein, warnt das Infocenter der R+VVersicherung. Denn Rettungsdienst oder Feuerwehr verlieren so oftwertvolle Minuten, um das richtige Haus zu finden.Beleuchtung im DunkelnHausnummern sind für die Helfer wichtig zur schnellenOrientierung. Deshalb sollten Hausbesitzer und Mieter prüfen, ob dieZiffern und Buchstaben von der Straße aus gut lesbar sind - auch imDunkeln. Dabei ist neben der Position vor allem die Größe der Ziffernwichtig. "Wenn die Hausnummer hinterleuchtet ist, reichen zehnZentimeter große Nummern in der Regel aus. Ansonsten sind mindestens20 Zentimeter nötig", sagt Torge Brüning, Brandschutzingenieur beider R+V Versicherung. Auch eine schnörkellose Gestaltung mit hohemKontrast erleichtert das Erkennen. Ebenfalls wichtig: ausreichendeBeleuchtung im Dunkeln. "Das ist gerade im Herbst und Winter einwichtiges Thema", erklärt R+V-Experte Brüning.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Angrenzende Büsche und Sträucher regelmäßig schneiden, damit dieHausnummern nicht zuwachsen.- Wenn sich das Gebäude nicht direkt an der Straße befindet,empfiehlt sich ein Hinweisschild. Dasselbe gilt bei Eingängen ander Seite oder hinter dem Haus.- Feuerwehr oder Rettungsdienst schon beim Anruf darüberinformieren, wenn die Nummerierung unüblich ist, beispielsweisegerade und ungerade Zahlen auf einer Straßenseite gemischt.- Bei nächtlichen Notfällen die Außen- und Innenbeleuchtung desHauses einschalten, um von weitem auf sich aufmerksam zu machen.- Einige Kommunen regeln in Hausnummernverordnungen, wie dieZiffern beschaffen sein müssen, etwa die Größe, Farbe undBeleuchtung. Im Zweifelsfall erkundigen, bevor die Hausnummerneu angebracht oder ausgetauscht wird. Zum Teil sind dieseVerordnungen auf den Internetseiten der jeweiligen Gemeindenverfügbar.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell