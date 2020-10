Gut geschützt und trotzdem sparen / Tipps der ADAC Autoversicherung zum Versicherungswechsel

München (ots) - (ADAC Autoversicherung AG) In den letzten Monaten des Jahres wechseln besonders viele Autofahrer die Kfz-Versicherung. Der Grund: Viele Verträge sind bis zum 30. November zum Jahresende kündbar. Worauf Autofahrer achten sollten, um gut und günstig versichert zu sein, verrät die ADAC Autoversicherung.Mit ein paar Kniffen können Autofahrer bei ihrer Kfz-Versicherung kräftig sparen - manchmal sogar Hunderte Euro im Jahr. Gleichzeitig sollten sie auf einen guten Versicherungsschutz achten, um im Schadenfall nicht das Nachsehen zu haben.Fahrleistung richtig einschätzenSeit der Corona-Krise arbeiten immer mehr Menschen im Home-Office. Wer seltener ins Büro fährt oder das Auto aus anderen Gründen häufiger stehen lässt, kommt oft auf eine geringere jährliche Fahrleistung. Die gefahrenen Kilometer beeinflussen aber den Preis der Kfz-Versicherung. Die Fahrleistung sollte daher regelmäßig überprüft und realistisch angegeben werden.Selbstbeteiligung vereinbarenIn der Kaskoversicherung können Autofahrer vereinbaren, im Schadenfall eine Selbstbeteiligung zu zahlen. Oft liegt diese bei 300 Euro in der Vollkasko und 150 Euro in der Teilkasko. Selbstbehalte senken je nach Höhe die Versicherungsprämie deutlich.Fahrerkreis überprüfenWenn nur eine Person - oder zusätzlich eine zweite - das Auto fährt, wird es günstiger, nur diesen Fahrerkreis zu versichern als beliebig viele oder auch junge Fahrer, die das Fahrzeug in Wirklichkeit gar nicht nutzen.Bei Werkstattbindung auf Zusatzleistungen achtenSparen kann auch, wer damit einverstanden ist, dass das Fahrzeug nach einem Kaskoschaden in einer Partnerwerkstatt des Versicherers repariert wird. Diese Werkstätten liegen aber nicht immer in unmittelbarer Nähe. Autofahrer sollten deshalb darauf achten, dass die Versicherung einen kostenlosen Hol- und Bringservice sowie ein Ersatzfahrzeug anbietet.Telematik-Versicherung testenEin Telematik-Baustein in der Kfz-Versicherung belohnt Autofahrer für eine umsichtige Fahrweise. Dafür werden beispielsweise Brems-, Beschleunigungs-, Kurvenverhalten und Geschwindigkeit mit einer App gemessen und ausgewertet. Sichere Fahrer können bis zu 30 Prozent ihrer Versicherungsprämie einsparen. Bei der ADAC Autoversicherung, die einen solchen Baustein unter dem Namen Fahr + Spar kostenlos anbietet, können Interessierte die App auch unverbindlich testen.Wichtige Leistungen im SchadenfallNeben dem Sparpotenzial sollten Autofahrer immer auch die Leistungen einer Kfz-Versicherung im Blick haben.- Die Deckungssumme in der Kfz-Haftpflichtversicherung sollte bei 100 Millionen Euro für Sachschäden und bei 15 Millionen Euro je geschädigter Person liegen.- Der Versicherungsschutz sollte auch bei grober Fahrlässigkeit (zum Beispiel wenn eine rote Ampel überfahren wird) nicht eingeschränkt werden.- Bei Unfällen sollten Kollisionen mit Tieren aller Art versichert sein, nicht nur mit Haarwild.- Bei Marderbissen sollte der Versicherungsschutz auch für Folgeschäden am Fahrzeug gelten.- Erhöhter Haftpflichtschutz für Schäden, die mit einem Mietwagen im europäischen Ausland verursacht werden, sollte eingeschlossen sein (Mallorca-Police).- Wer nach einem Schaden nicht zurückgestuft werden will, sollte einen Rabattschutz abzuschließen. Diese Zusatzleistung schützt vor einem Anstieg der Versicherungsprämie nach einem Schadenfall im Folgejahr. Animation zum Versicherungswechsel: https://www.youtube.com/watch?v=n8x_ctIGiPUProduktangebot:Die ADAC Autoversicherung bietet drei Produktlinien. Bereits die Grunddeckung enthält automatisch alle wichtigen Leistungen. ADAC Mitglieder erhalten die ADAC Autoversicherung mit bis zu 10 Prozent Rabatt. Mehr Informationen gibt es hier online www.adac.de/autoversicherung (http://www.adac.de/autoversicherung)Persönliche Beratung zu den Leistungen der ADAC Autoversicherung gibt es in jeder ADAC Geschäftsstelle und unter der Telefonnummer 0800 51 21 01 61.Pressekontakt:ADAC SEUnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 38 66christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell