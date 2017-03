Gut geschmiert: GTÜ testet Kettenöle für Fahrräder (FOTO)

Stuttgart (ots) -10 Tropföle und 5 Sprays für Fahrradketten im VergleichRaus aus dem Auto, rauf aufs Rad. Das Frühjahr ist der perfekteMoment, mit dem persönlichen Fitnesstraining im Freien zu starten.Eine gut geschmierte Kette ist dabei Voraussetzung, damit dasRadfahren auch dauerhaft Spaß macht. Die GTÜ Gesellschaft fürTechnische Überwachung hat zusammen mit der Fahrradzeitschrift BIKEBILD 15 aktuelle Schmiermittel für die Fahrradkette getestet: zehnklassische Tropföle sowie fünf Sprays.Testsieger bei den Tropfölen wurde mit dem Prädikat "sehrempfehlenswert" das F100 Kettenöl von Dr. Wack, gefolgt vom ebenfallssehr empfehlenswerten Dynamic Kettenschmierstoff, der in derKategorie Tropföle zusätzlich als Preis-Leistungssieger ausgezeichnetwurde. Als empfehlenswert stuften die GTÜ-Experten die punktgleichenFinish Line Kettenöl synthetisch und Rohloff SpezialKettenschmierstoff ein sowie dahinter Muc-Off Hydro Dynamic ChainLube und Woodman's finest Bicycle Care Mango-Syrup Chainlube.Mango-Syrup? Das Woodman's riecht tatsächlich Mango-fruchtig undkommt als einziges der getesteten Produkte in einer Glasflasche mitPipette daher. Bedingt empfehlenswert schnitten Oelzeuch High EndKettenfluid von Atlantic ab sowie das Profi Line Bikeröl von Ernst,Nigrin Fein-Öl für Fahrräder und Hanseline Schmieröl Bio.Die Hitliste der Kettensprays nennt drei sehr empfehlenswerteProdukte: Platz 1 für Brunox Top-Kett mit der höchstenGesamtpunktzahl im Test. Platz 2 erreichte das Motorex Oil ofSwitzerland Wet Protect Performance Lube, das zugleich denPreis-Leistungssieger bei den Kettensprays stellt. Dritter auf demSiegertreppchen wurde Ballistol BikeCer Keramik-Kettenöl. Auf denweiteren Plätzen folgen ein empfehlenswertes Spray, nämlich WD-40Bike Kettenspray Allwetter und das bedingt empfehlenswerte ShimanoKettenspray Chain and Cable Lubricant.So hat die GTÜ getestetWichtigstes Kapitel im GTÜ-Vergleichstest war die Wirkungsprüfungder Ketten-Schmiermittel. Unter anderem ging es um die Frage: Wiebeeinflussen die Öle Verschleiß und Schmierung der Kette? Die Antwortlieferte ein Laborversuch mit dem "Cross-Cylinder-Tester", einerEntwicklung des "Kompetenzzentrums Tribologie" der HochschuleMannheim. Das Gerät setzt einen mit den Testölen benetztenMetall-Prüfring einer definierten Reibungsbelastung aus. Ermitteltwird die Verschleißfläche, die unter einem 200-fach vergrößerndenMikroskop genau vermessen werden kann. Bestimmungsgrößen für dieSchmierleistung sind Wärmeentwicklung und Reibungskoeffizient derKettenöle.Gute Kettenschmiermittel sollten zudem gegen Rost wirken. Dazuwurden mit dem Testöl beaufschlagte Metallplättchen für 24 Stunden ineine fünfprozentige Salzlösung getaucht und dann die Korrosion derPlättchen beurteilt. Auch die Prüfung der Schmutzanhaftung erfolgtemit Hilfe von ölbenetzten Testplättchen. Je weniger Testsand an ihnenhaften blieb, desto besser. Zur Bestimmung der Kriechfähigkeitmussten die Öle zeigen, wie gut sie zwei übereinander liegendeGlasplatten unterwandern.Neben der umfangreichen Wirkungsprüfung der Kettenschmiermittelging es aber auch um Fragen der Anwendung. Wie informativ ist dieBedienungsanleitung, wie gut sind die Gebinde zu handhaben und zudosieren? Die Preisbewertung lieferte erhebliche Unterschiedezwischen dem billigsten Nigrin zu 2,49 Euro für 100 ml und dembezogen auf diese Menge mit über 41 Euro mehr als 16-mal teurerenMuc-Off, das deshalb auch das Prädikat sehr empfehlenswert verpasste,trotz ansonsten guter Leistungsdaten.Grundsätzlich stellten die GTÜ-Tester fest: Sprays zur Schmierungvon Fahrradketten liefern durch die Bank bessere Ergebnisse in SachenKriechfähigkeit. Sie sind auch bequemer anzuwenden als Tropföle.Andererseits sind sie nicht so sparsam und präzise aufzutragen. Zudemsind die Spraydosen nicht zuletzt aufgrund der verwendetenTreibmittel nach EU-Chemikalienverordnung 1272/2008 (CLP) allesamtkennzeichnungspflichtig.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell