Gut gerüstet für biologische Gefahren: Mobiles Labor an Tunesien übergeben (FOTO)

Koblenz (ots) -Am 09. November übergaben der Inspekteur des Sanitätsdienstes derBundeswehr und der deutsche Botschafter ein hochmodernes mobilesLabor an den tunesischen Sanitätsdienst. Die Zeremonie war Teil einesProjektes der Ertüchtigungsinitiative der deutschen Bundesregierungin Tunesien und ein weiterer Meilenstein in der deutsch-tunesischenmilitärischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Biosicherheit. "Dentunesischen und den deutschen Sanitätsdienst verbindet seit vielenJahren eine lebendige, vertrauensvolle Zusammenarbeit", stellte derInspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr GeneraloberstabsarztDr. Michael Tempel gleich zu Beginn der Veranstaltung fest. Dabiologische Gefahren, wie beispielsweise der vorsätzliche Missbrauchvon Erregern und Toxinen oder die unkalkulierbare Ausbreitung vonPandemien nicht an Grenzen haltmachen, sei diese Zusammenarbeitgegenwärtig besonders wichtig."Schwerpunkt der Aktivitäten in Tunesien ist die Ausbildung vonFachleuten des Sanitätsdienstes, aber auch aus zivilenGesundheitseinrichtungen. Sie werden darin geschult, hochansteckendeKrankheitserreger schnell und sicher zu diagnostizieren und ihreWeiterverbreitung zu verhindern", betont Generaloberstabsarzt Dr.Michael Tempel. Mit ihrem neu erworbenen Wissen bilden die Tunesieranschließend als Multiplikatoren weiteres Personal in den jeweiligenInstitutionen aus.Die Laborübergabe ist Teil eines Projektes das durch das Institutfür Mikrobiologie der Bundeswehr und die Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführt wird. Auftraggeberist das Auswärtige Amt, das mit dem Verteidigungsministerium engzusammenarbeitet. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln desBundeshaushalts zur Ertüchtigungsinitiative. "Im Sanitätsdienst derBundeswehr haben wir seit vielen Jahren Erfahrungen mit mobilerLabordiagnostik, auch unter sehr einfachen Umgebungsbedingungen",erläutert Oberstarzt Privatdozent Dr. Roman Wölfel, Leiter desErtüchtigungsprojektes in Tunesien. Das Institut für Mikrobiologieder Bundeswehr hat die fortschrittliche Laborausstattung selbstentwickelt und bereits bei der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs inWestafrika von 2014 bis 2016 sehr erfolgreich eingesetzt. "UnserAusbilderteam hat seit Januar 2017 in mehreren Trainings ein RapidResponse Team des tunesischen Sanitätsdienstes für die Felddiagnostikhochansteckender Krankheitserreger trainiert.", so Wölfel. NachÜbergabe des mobilen Labors soll nun die Ausbildung in Tunesien undin Deutschland fortgesetzt werden. Für 2018 ist dann eine gemeinsameFeldübung zum Einsatz des Labors in einer ländlichen Region inTunesien geplant.Tunesien ist ein Schwerpunktpartner der Ertüchtigungsinitiativeder deutschen Bundesregierung. Sie beruht auf dem Ansatz, dass lokaleAkteure lokale Konflikte und Gefahren besser und vor allemnachhaltiger eindämmen können als externe Akteure. Die Initiativezielt daher auf Hilfe zur Selbsthilfe ab: Staaten oderOrganisationen, die als Stabilitätsanker in fragilen Regionen dienenkönnen, sollen dabei ausgebildet und befähigt werden. NebenSchulungen und Trainings für ziviles und militärisches Personalsschließt das deutsche Konzept auch die Bereitstellung von Ausrüstungmit ein.