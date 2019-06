Gut gefüllte Rentenkassen: Stabile Beitragssätze bis 2023 erwartet

BOCHUM (dpa-AFX) - Angesichts gut gefüllter Rentenkassen erwartet die Deutsche Rentenversicherung keine Erhöhung der Beitragssätze bis ins Jahr 2023 einschließlich.



Danach müsse der Beitragssatz allerdings von derzeit 18,6 Prozent auf 19,5 angehoben werden, sagte die Bundesvorstandsvorsitzende Annelie Buntenbach am Donnerstag in Bochum laut Mitteilung. Vor der dort tagenden Bundesvertreterversammlung berichtete sie über die derzeit "sehr solide Finanzlage" der gesetzlichen Versicherung und gab einen Ausblick auf die weitere Entwicklung in den kommenden Jahren.

2018 hat die gesetzliche Rentenversicherung demnach mehr eingenommen als ausgeben. Dank guter Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und gestiegener Löhne seien die Einnahmen aus Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent gestiegen. "Der Überschuss der Rentenversicherung lag 2018 bei 4,4 Milliarden Euro", teilte Buntenbach mit. Daraus werden Rücklagen gebildet.

Auch Rentner sollen von der guten wirtschaftlichen Lage profitieren: Die Renten steigen zum ersten Juli spürbar um 3,18 Prozent im Westen und 3,91 Prozent im Osten. Diese Anpassung hatte der Bundesrat bereits Anfang Juni gebilligt.

Die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage bewege sich mit 38,2 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau, teilte Buntenbach weiter mit. Es sei jedoch in den kommenden Jahren mit einem Abschmelzen des Polsters zu rechnen, da die geburtenstarken Jahrgänge sich dem Rentenalter nähern. Die große Koalition hatte sich in ihrem Rentenpaket bereits darauf festgelegt, dass die Beitragssätze bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen sollen.

Mit der Frage, wie die Rente auch darüber hinaus finanzierbar bleibe und dennoch ein ausreichendes Sicherungsniveau gewährleiste, befasst sich derzeit die Rentenkommission. Anfang nächsten Jahres soll sie Bericht erstatten. Angesichts der "unübersichtlichen politischen Lage" sei es noch völlig offen, welche Schlüsse die Bundesregierung aus diesem Bericht ziehen werde, so Buntenbach./fld/DP/stw