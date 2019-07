Gut auch für uns Erdlinge: Arzneimittelforschung im All (FOTO)

Berlin (ots) -Vor 50 Jahren sind die Apollo-Raumfahrer zum Mond gereist. Undwaren für Gesundheitsprobleme bestens gerüstet. Auch heute sind beibemannten Missionen im All Arzneimittel in der Bordapotheke. Diesesorgen dafür, dass die Astronauten selbst im Krankheitsfall ihre sowichtige Pionierarbeit fortführen können. Auch für dieArzneimittelentwicklung spielt die Forschung im All eine wichtigeRolle. Gute Nachrichten für uns Erdlinge!Laut Zusammenstellung der NASA (http://ots.de/5JomMu) hatten dieApollo-Astronauten folgende Präparate an Bord: 60 antibiotischeMittel, 12 gegen Übelkeit, 18 Schmerzmittel, 60 abschwellende Mittel,24 gegen Durchfall, 72 Aspirin und 21 Schlafmittel. Davon haben dieCrew-Mitglieder der 11. Apollo-Mission allerdings nicht vieleeinnehmen müssen. Lediglich die Mittel gegen Übelkeit wurden zurHälfte aufgebraucht. Auch heute sind die meisten eingenommenenMedikamente im Weltraum gegen Übelkeit, Schmerzen und Schlafmittel.Vor der Einnahme konsultieren die Raumfahrer einen Fliegerarzt, außerbei Arzneien gegen Schmerzen und bei Schlafstörungen. DerBeipackzettel muss dafür nicht umgeschrieben werden. Arzneimittelwirken im schwerelosen Raum genauso wie auf der Erde.Heute findet der Großteil der bemannten Raumfahrt im Erdorbit, aufder Internationalen Raumstation (ISS), statt. Dort experimentiert dieBesatzung unter anderem mit Proteinkristallen. Proteine sind dieGrundlage des Lebens. Vieles über sie ist jedoch noch nicht bekannt.Was man weiß: Proteinkristalle eignen sich hervorragend zurErforschung des Aufbaus und der Wirkungsweisen dieser komplexenBausteine unseres Organismus. Der Vorteil des Alls: Proteinkristallelassen sich in der Schwerelosigkeit qualitativ wesentlich besserherstellen. Zurück auf der Erde analysieren Forscher anschließend dieStruktur der Proteine. Die daraus gewonnen Daten lassen sich nutzen,um Arzneimittel einer neuen Generation zu entwickeln, zum Beispielgegen die Nervenkrankheit Parkinson.Übrigens: Weil die ISS "nur" circa 400 Kilometer von der Erdeentfernt ist, können die Crew-Mitglieder im Ernstfall innerhalb von24 Stunden zurückgebracht werden. Das ist jedoch extrem teuer - undwar auch dank der Arzneimittel an Bord bislang noch nie notwendig.Insgesamt also gute Nachrichten für uns Erdlinge und für unsereForscher im All!Ihr Ansprechpartner:Andreas Aumann, Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell