Gut Kirschenessen mit toom / Bio-Sortiment von toom um vielfältige Obstgehölze erweitert und nach Relaunch in neuem Look erhältlich

Köln (ots) -Mit dem Start in die Pflanzsaison erweitert toom seinBio-Sortiment für den heimischen Nutzgarten: Ab sofort findenHobbygärtner ein umfangreiches Angebot an toom NaturtalentBio-Obstgehölzen aus kontrolliert ökologischem Anbau. Damit dieProdukte im Marktregal sofort als "Bio" erkannt werden, hat toomzudem das Verpackungsdesign komplett neu gestaltet.Eigenes Obst und Gemüse im Garten nach sorgfältiger Pflege erntenund essen zu können macht nicht nur stolz, sondern schmeckt aufgrundder Frische und des naturbelassenen Anbaus auch besonders gut. Damitdie Ernte noch üppiger ausfällt, sind im Bio-Sortiment von toom nebenKräutern, Gemüsepflanzen und entsprechenden Erden und Düngern nunauch verschiedene Beerenpflanzen und Obstgehölze erhältlich. ObJohannisbeere, Apfel, Kirsche oder Kiwi: Für jeden Geschmack lassensich die passenden Obstbäume und -büsche finden. Dabei sind dieVitaminspender nicht nur besonders pflegeleicht, sondern benötigenzudem wenig Platz im Beet.100 Prozent Bio - von der Aussaat bis zur ErnteGrundlage für eine reichhaltige, natürliche Ernte sind Pflanzen,die zu 100 Prozent von Bio-Qualität sind. Die Pflanzen aus dem toomBio-Sortiment stammen aus ökologisch kontrolliertem Anbau undunterliegen strengsten Qualitäts- und Prüfbestimmungen. Von derTomate über die Paprika bis hin zur Kirsche sind alle Bio-Pflanzenmit dem offiziellen Bio-Siegel und alle Erden mit dem Bio-Grünstempelzertifiziert. Außerdem trägt beinahe das gesamte Erden-Sortiment dasPRO PLANET-Label, an dem die Kunden erkennen können, dass Umwelt undGesellschaft während der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung derArtikel deutlich weniger belastet wurden als bei herkömmlichenProdukten. So sorgen Hobbygärtner auf natürliche und umweltschonendeArt für eine reiche Ernte im Garten, auf dem Balkon oder auf derTerrasse.Neuer Look für noch mehr BioDamit alle Selbermacher die Produkte im Marktregal sofort als"Bio" erkennen können, präsentiert sich das gesamte toomBio-Sortiment im neuen Design. Mit Hilfe von gedeckten Naturfarbenund gezeichneten Darstellungen der Natur- und Pflanzenwelt tragenbereits die Verpackungen das nachhaltige und ökologische Grundprinzipnach außen. Leicht verständliche Symbole, wie dem grünen "V" fürvegane Produkte oder dem Igel als Zeichen für die Unbedenklichkeitgegenüber Igeln, Bienen und Haustieren, verhelfen allen Hobbygärtnernzu einem schnellen Überblick über das Sortiment und vereinfachenzudem die korrekte Anwendung und Pflege von Pflanzen, Erden undDünger. Zudem finden Hobbygärtner auf der Rückseite hilfreicheInformationen zum Produkt sowie zur optimalen Anbauweise undVerwendung. Mehr Informationen zum Bio-Sortiment finden Sie auf demYouTube-Kanal von toom.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einenGesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründeteREWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschlanderwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in 11.000Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro. +++ toom belegte bei derWahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platzin der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&AResearch BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntesSiegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.