GutBürger.Reisen: Halbjahresbilanz der klimaneutralen Reiseplattform

Hannover (ots) - Das Startup für klimaneutrales Reisen konnte inseinem ersten Halbjahr 43 Tonnen CO2 kompensieren. Fast 100 Reisendehaben bereits Angebote von Gutbürger genutzt."Der ursprüngliche geplante Schwerpunkt des Angebots sollte jaeigentlich auf Flugreisepaketen liegen. Tatsächlich buchen unsereKunden jedoch vor allem Übernachtungen an Orten, die auch ohneFlugzeug erreichbar sind. Wir möchten das unterstützen und haben dieHotelangebote nun auch um Ferienwohnungen und Ferienhäuser ergänzt.Besonders stolz bin ich außerdem auf die Kooperation mit Bookitgreen,der Plattform für Öko-Unterkünfte." - So der Gründer ChristophZeitschel.Neuer Ratgeber zu nachhaltigem ReisenMit https://gut.reisen hat GutBürger außerdem kürzlich auch einenRatgeber zur Nachhaltigkeit von Destinationen eingerichtet. VieleReiseziele in Spanien, Italien, Österreich und Kroatien wurdenbereits bezüglich der Nahverkehrs- und Bioangebote, Umweltschutz,Stromerzeugung und Müllentsorgung geprüft und bewertet. Gemeinsam mitReisebloggern werden in den kommenden Wochen noch viele weitereReiseziele ergänzt. "Erklärtes Ziel ist, noch in diesem Jahr diebeste Informationsquelle zu nachhaltigem Reisen aufzubauen" erklärtZeitschel weiter.Klimaschutz im TourismusBereits 2006 gaben in einer repräsentativen Forsa-Umfrage mehr als60% der Teilnehmer an, grundsätzlich einen Beitrag zur Kompensationder mit Flugreisen verbundenen Umweltschäden leisten zu wollen. Auchin 2018 wurden jedoch, trotz beachtlicher Zuwächse, weniger als 2%der durch Reisen verursachten CO2-Mengen tatsächlich kompensiert. Umdie deutschen Klimaschutzziele zu erreichen, werden niedrigschwelligeAngebote wie das von GutBürger.Reisen eine immer wichtigereKomponente des Marktes.Über GutBürger.Reisen"Wir holen nachhaltige Reisen aus der Nische". Mit diesem Anspruchist das online-Reisebüro https://GutBuerger.Reisen im Dezember 2018in Hannover angetreten. Angeboten wird die typischeReisebüro-Angebotspalette zu den gewohnten Preisen. Aus derVermittlungsprovision werden Klimaschutz- undEntwicklungshilfeprojekte finanziert.Pressekontakt:Christoph Zeitschelinfo@gut.reisen+49 511 338 597 85https://GutBuerger.Reisen