Gustavo Gusto bringt Neuheit in Deutschland auf den Markt: Erste Tiefkühlpizza mit sieben Käsesorten / Kreation erfolgte in Zusammenarbeit mit dem YouTuber Luca (FOTO)

Geretsried (ots) - Eine außergewöhnliche Premium-Tiefkühlpizza bringt GustavoGusto auf den Markt. Ab Anfang Dezember wird es erstmals in Deutschland eineTiefkühlpizza geben, die aus sieben unterschiedlichen Käsesorten besteht. Dieseeinzigartige Kreation ist in Zusammenarbeit mit dem bekannten YouTuber Lucaentstanden. Es ist bereits die dritte Zusammenarbeit zwischen dem UnternehmenFranco Fresco, das die Premium-Tiefkühlpizzen unter der Marke Gustavo Gustoherstellt, und Luca, der mit rund 4 Millionen YouTube-Abonnenten zu denerfolgreichsten YouTubern in Deutschlands gehört und begeisterter Pizza-Fan ist.Nachdem die zweite Luca-Pizza eine eine "Pizza Prosciutto" mit schwarzem Teigwar, setzen Luca und Gustavo Gusto nun auf eine weiße Tiefkühlpizza, eine "PizzaBianca". Die neue Gustavo-Gusto-Pizza besteht aus einer speziellen Kombinationaus Edamer, Emmentaler, Cheddar, Gouda, Mozzarella, Ricotta und Mascarpone;frische Frühlingszwiebeln runden den Geschmack ab. Damit gibt es nun dreivegetarische Tiefkühlpizzen im Sortiment von Gustavo Gusto. Diese Luca-Pizzawird es ab Dezember unter dem Namen "PIZZA BIANCA SETTE FORMAGGI" in einerAuflage von zunächst 1 Million in den teilnehmenden Märkten von Edeka und REWEzu kaufen geben."Mit der neuen Käse-Pizza ist uns - zusammen mit Luca - wieder eineaußergewöhnliche geschmacksintensive Tiefkühlpizza gelungen, die es so bislangnicht in Deutschland gibt", freut sich Christoph Schramm, Gründer undGeschäftsführer von dem Unternehmen Franco Fresco, das diePremium-Tiefkühlpizzen unter der Marke Gustavo Gusto herstellt. "Die besondereund ausgewogene Komposition aus feinsten Käsesorten bietet ein einzigartigesGeschmackserlebnis. Durch die unterschiedlichen Käsesorten schmeckt die Pizzawunderbar aromatisch, gleichzeitig aber auch würzig und cremig. Ein einmaligesGeschmackserlebnis für alle Pizza-Fans", zeigt sich Schramm begeistert.Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es somit derzeit sieben verschiedene Sortenvon Premium-Tiefkühlpizzen. Anfang Oktober wurde die Apfel-Zimt-Tiefkühlpizza,die in Kooperation mit der SAT.1-Kochshow "The Taste" bis mindestens EndeDezember in das Sortiment aufgenommen. Bei den weiteren Sorten handelt es sichum die Pizzen: Margherita, Prosciutto e Funghi, Salame, Tonno e Cipolla undSpinaci e Ricotta.Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzader Größe einer originalen Restaurantpizza. Die Tomatensauce wird täglich frischvor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig wirdschonend von Hand ausgebreitet und mit feinem laktosefreiem Mozzarella bzw.Ricotta oder Mascarpone sowie nur mit hochwertigen - soweit möglich - regionalenZutaten belegt. Der Teig hat eine extra lange natürliche Reifezeit und wird aufSchamottestein bei über 400 Grad knusprig vorgebacken. Es werden keinekünstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keineGeschmacksverstärker verwendet.Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit. So kommtbeispielsweise nur handgeangelter Thunfisch auf die Pizza Tonno e Cipolla.Franco Fresco ist zudem seit Mai 2019 zertifiziert und trägt als einzigerTiefkühlpizzahersteller in Deutschland die Siegel "Klimaneutrales Unternehmen"und "Klimaneutrales Produkt".Das Unternehmen wurde vor kurzem auch mit dem Wirtschaftspreis 2019 vomLandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für "herausragende unternehmerischeAktivitäten" ausgezeichnet. Zudem erhielt Franco Fresco den Branchen-AwardBESTSELLER 2019 des Fachmagazins Rundschau für den Lebensmittelhandel für dieerfolgreichste Pizza-Produktneuheit "I like Prosciutto". Franco Fresco gehörtaußerdem nach aktuellem Ranking des Magazins FOCUS-Business zu denTop-500-wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland.Über LucaLuca ist einer der größten und bekanntesten deutschen Influencer mit gut 4Millionen YouTube-Abonnenten sowie 2,5 Millionen Instagram-Fans und fast 1 MioTwitter-Fans. In seinem YouTube-Kanal präsentiert er täglich Themen aus demBereich Lifestyle und Entertainment und teilt dabei auch viele Fun Facts ausseinem Alltag. So kennen seine Anhänger natürlich auch sein Lieblingsessen:Pizza.Über Gustavo GustoGustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sich zumZiel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizza soll sichnicht mehr von einer echten, sehr guten Pizzeria-Pizza unterscheiden lassen.Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch - nach italienischem Rezept -mit feinstem Mozzarella und hochwertigen, weitestgehend regionalen Zutatenhergestellt. 