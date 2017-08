Gustav Meyer zu Schwabedissen vertritt Gläubiger der Anleihe GEWA 5 to 1

Düsseldorf (ots) - Gustav Meyer zu Schwabedissen ist in einerschriftlichen Abstimmung der Anleihegläubiger der GEWA 5 to 1 GmbH &Co. KG mit großer Mehrheit zum gemeinsamen Gläubigervertreter gewähltworden. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Düsseldorfer Kanzlei fürBank- und Kapitalmarktrecht mzs Rechtsanwälte.Als gemeinsamer Vertreter soll der Kapitalmarktrechtsexperte dieInteressen der Anleihegläubiger der 35 Millionen schweren Anleihewahrnehmen. "Ich werde versuchen, gemeinsam mit dem vorläufigenInsolvenzverwalter eine Einigung über eine Restrukturierung undSanierung der Gesellschaft zu erzielen, um für die Anleihe diebestmögliche Befriedigung zu erreichen", kündigt Meyer zuSchwabedissen an.Nach dem deutschen Schuldverschreibungsgesetz stehen demgemeinsamen Vertreter weitgehende Informationsrechte gegenüber derAnleihe-Emittentin zu.Ausschließlich er repräsentiert die Interessen derAnleihegläubiger und bleibt nach seiner Berufung an deren Weisungengebunden.Informationen für BetroffeneRechtsanwalt Meyer zu Schwabedissen wird die Anleihegläubiger derGEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG über die weiteren Entwicklungen informierenund steht für Rückfragen unter info@mzs-recht.de zur Verfügung.Anleihegläubiger werden gebeten, sich unter dieser Adresse für denE-Mail-Verteiler anzumelden. In der E-Mail zur Anmeldung für denNewsletter ist es notwendig, den Namen des Depotinhabers, Adresse,Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die Summe der gehaltenenAnleihenominale anzugeben.Rechtsanwalt Meyer zu Schwabedissen wurde in den Jahren 2016 und2017 von dem US-Verlag "Best Lawyer" in Kooperation mit demHandelsblatt in die Liste der "Besten Anwälte Deutschlands" imBereich Kapitalmarktrecht auf-genommen.Über die mzs Rechtsanwälte GbRmzs Rechtsanwälte, Düsseldorf, ist eine der größten Fachkanzleienfür Bank- und Kapitalmarktrecht in Deutschland. Im Jahr 1954 vonRechtsanwalt Anton Werner Kortländer gegründet, wird die Kanzlei seit2011 von den Rechtsanwälten Gustav Meyer zu Schwabedissen, MartinWolters, Dr. Jochen Strohmeyer, Dr. Thomas Meschede und Arne PodewilsLL.M. geführt. Derzeit beraten 13 Anwälte, darunter 8 Fachanwälte fürBank- und Kapitalmarktrecht, Finanzdienstleister, Anleger undVertriebe. 2016 und 2017 wurden die Kanzlei und Rechtsanwalt GustavMeyer zu Schwabedissen persönlich vom US-Verlag "Best Lawyer" in dieListe der "Besten Anwälte Deutschlands" im Bereich Kapitalmarktrechtaufgenommen.Weitere Informationen zu mzs Rechtsanwälte finden Sie unterwww.mzs-recht.de.Pressekontakt:Dr. Thomas MeschedeRechtsanwaltFachanwalt für Bank- und KapitalmarktrechtmzsRechtsanwälteGoethestraße 8-1040237 DüsseldorfTelefon: +49 (0) 211 69002 0Durchwahl: +49 (0) 211 69002 68Telefax: +49 (0) 211 69002 91E-Mail: meschede@mzs-recht.deweb: www.mzs-recht.deBarbara Stromberg// Presse- und Textagentur Textorama// Am Scheitenweg 6// 40589 Düsseldorf// 0211/98397414// www.textorama.deOriginal-Content von: mzs Rechtsanw?lte, übermittelt durch news aktuell