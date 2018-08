Gurit verkauft PVC-Produktionsgesellschaft in China

Wattwil (awp) - Der Spezialkunststoff-Hersteller Gurit verkauft eine Fabrik zur PVC-Herstellung in Qingdao/China. Man habe ein entsprechendes Abkommen mit der Qingdao Zhengyu Sunshine Industrial Co. unterzeichnet, teilte Gurit am Freitagabend mit. Der Verkaufspreis wird nicht offengelegt. Der Abschluss der Transaktion, die für das laufende Jahr gewinnneutral sein soll, ist für Oktober vorgesehen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten