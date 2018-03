Gurit schneidet 2017 beim Gewinn unter den Erwartungen ab

Wattwil (awp) - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat im Geschäftsjahr 2017 insgesamt weniger verdient als im Jahr zuvor und damit die durchschnittlichen Erwartungen nicht erfüllt. Den Aktionären stellt das Unternehmen in seiner Mitteilung vom Dienstag eine stabile Dividende von 20 CHF in Aussicht. Für den weiteren Geschäftsverlauf erwartet Gurit eine operative Gewinnmarge am oberen Ende des Zielkorridors von 8 bis 10%.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten