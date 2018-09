Gurit ernennt Michael Muser zum neuen Chef der Geschäftseinheit Aero

Zürich (awp) - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat Michael Muser auf Anfang Januar zum neuen Chef der Geschäftseinheit Aero ernannt. Zudem werde Muser in die Geschäftsleitung eintreten, teilte das Ostschweizer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit.

Muser bringe einen reichen Erfahrungsschatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit. Zuvor habe er bei Dornier Seawings GmbH gearbeitet, hiess es weiter.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten