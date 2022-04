Gurit-Aktie: Gurit verkauft Luft- und Raumfahrtgeschäft an Isovolta!

Verkauf des Geschäftsbereichs Luft- und Raumfahrt Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) gab heute den Verkauf des Geschäftsbereichs Luft- und Raumfahrt an die Isovolta Group, einen Hersteller von Verbundwerkstoffen mit Sitz in Österreich, bekannt. Die Veräusserung des Aerospace-Geschäfts steht im Einklang mit der Strategie von Gurit, ihre Aktivitäten auf die Windturbinenindustrie sowie auf die Märkte Marine und Industrie zu konzentrieren, die… Hier weiterlesen