Guotai Junan Securities: So könnte es weitergehen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Guotai Junan Securities unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage". Die Guotai Junan Securities-Aktie notierte am 24.12.2018 mit 15,52 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Wie Guotai Junan Securities derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Guotai Junan Securities liegt mit einem Wert von 17,49 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Institutional Financial Svcs" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Guotai Junan Securities lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Guotai Junan Securities in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Dividende: Guotai Junan Securities hat mit einer Dividendenrendite von 2,58 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Institutional Financial Svcs"-Branche beträgt -2,45. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Guotai Junan Securities-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.