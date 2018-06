Guorui Properties: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Der Guorui Properties-Schlusskurs wurde am 29.06.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 2,58 HKD festgestellt.

Die Aussichten für Guorui Properties haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Guorui Properties mit einer Rendite von 12,79 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Real Estate"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,4 Prozent. Auch hier liegt Guorui Properties mit 2,39 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Guorui Properties bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Dividende: Guorui Properties schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,28 % und somit 2,24 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,04 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".