Guodian & Environment: Grund zur Freude?

Für die Aktie Guodian & Environment stehen per 03.03.2020, 01:00 Uhr 0.23 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Guodian & Environment zählt zum Segment "Schwere elektrische Ausrüstung".

Unser Analystenteam hat Guodian & Environment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Guodian & Environment damit 23,18 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,01 Prozent. Guodian & Environment liegt aktuell 26,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Guodian & Environment-Aktie ein Durchschnitt von 0,26 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.232 HKD (-10,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,24 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Guodian & Environment-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Guodian & Environment erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Guodian & Environment mit einem Wert von 6,75 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Elektrische Ausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 60,49 , womit sich ein Abstand von 89 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.