Guodian Changyuan Electric Power: Was jetzt?

Der Guodian Changyuan Electric Power-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 2,95 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".Unser Analystenteam hat Guodian Changyuan Electric Power auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt Guodian Changyuan Electric Power mit einer Rendite von -35,59 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Utilities"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,94 Prozent. Auch hier liegt Guodian Changyuan Electric Power mit 36,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

