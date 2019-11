Guodian Changyuan Electric Power: Verständliche Reaktion?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Guodian Changyuan Electric Power am 20.11.2019, 21:13 Uhr, mit dem Kurs von 4.85 CNH. Die Aktie der Guodian Changyuan Electric Power wird dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" zugeordnet.

Die Aussichten für Guodian Changyuan Electric Power haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guodian Changyuan Electric Power beträgt das aktuelle KGV 9,23. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Guodian Changyuan Electric Power ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Guodian Changyuan Electric Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 4,97 CNH. Damit liegt der letzte Schlusskurs (4,81 CNH) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -3,22 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (5,06 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,94 Prozent), somit erhält die Guodian Changyuan Electric Power-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Guodian Changyuan Electric Power-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Guodian Changyuan Electric Power konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Guodian Changyuan Electric Power auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.