Guo Ping von Huawei: Das volle Potenzial von 5G entfalten, um den kommerziellen Erfolg voranzutreiben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Synergie über fünf bedeutende Technologiegebiete hinweg ist der SchlüsselAm Eröffnungstag des online stattfindenden Better World Summit führte Guo Ping, Rotating Chairman von Huawei, aus, wie Synergie über fünf bedeutende Technologiegebiete hinweg helfen wird, das volle Potenzial von 5G zu entfalten, um den kommerziellen Erfolg voranzutreiben. Gastredner von Netzbetreibern, Branchenorganisationen und Normungsgremien wie China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA und 3GPP/ETSI sprachen vor mehreren Tausend Online-Teilnehmern aus über 80 Ländern und erkundeten mit ihnen, wie die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) neues wirtschaftliches Wachstum jetzt und in der Zeit nach der Pandemie vorantreiben kann.Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pandemie mit TechnologieDie Pandemie hat unser Privat- und Arbeitsleben verändert und der Weltwirtschaft einen schweren Schlag versetzt. Zum Glück bietet die IKT konkrete Tools, um im Kampf gegen COVID-19 an mehreren Fronten zu helfen."Es liegt in unserer Verantwortung als IKT-Unternehmen, die Technologie, über die wir verfügen, einzusetzen, um zu helfen, diese Pandemie einzudämmen und zu besiegen", so Guo. "Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden, Netzbetreiber und Unternehmen aller Art eingeschlossen, können wir technologische Lösungen einsetzen, um positive Wirkungen auf unsere Gemeinschaften auszuüben.""Indem wir auf unsere Erfahrung in frühen Hotspots zurückgegriffen haben, haben wir neun szenariobasierte Lösungen entwickelt, die IKT-Technologie nutzen, um den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen. Ob Bereitstellung von Krankenhausnetzwerken, Fernsprechstunden, Onlineunterricht oder die Wiederaufnahme der Aktivität von Regierungen und Unternehmen - wir haben unsere Erfahrungen und Fähigkeiten mit anderen geteilt, um dabei zu helfen, die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren und Volkswirtschaften wiederzueröffnen."Das volle Potenzial von 5G entfalten: Synergie über fünf bedeutende Technologiegebiete hinwegEs gibt bereits über 90 Millionen 5G-Nutzer weltweit. "Während die weltweite 5G-Bereitstellung erfolgreich umgesetzt wird, müssen wir unseren Fokus auf Industrieanwendungen verstärken", so Guo. "Dies wird uns helfen, das volle Potenzial von 5G zu entfalten."Der Business Case für 5G ist nicht nur bessere Konnektivität. Wenn Technologien wie 5G, Computing, Cloud und KI zusammenkommen, verstärken sie einander und schaffen zahlreiche Gelegenheiten über fünf bedeutende Technologiegebiete hinweg: Konnektivität, KI, Cloud, Computing und Industrieanwendungen."Huawei hat tiefgehende Stärken in jedem dieser Gebiete", fuhr Guo fort. "Wir können sie untereinander mischen, um szenariobasierte Lösungen zu schaffen, welche die einzigartigen Anforderungen unserer Kunden und Partner erfüllen. Das ist der Schlüssel für die Entfaltung des vollen Potenzials von 5G und das Vorantreiben des kommerziellen Erfolges."Damit 5G zu einem kommerziellen Erfolg wird, muss die gesamte Industrie zusammenarbeiten. Vertikale Industrieanwendungen können nur in großem Maßstab repliziert werden, wenn einheitliche Industriestandards und ein kollaboratives Ökosystem vorhanden sind. "Huawei wird vorwärts streben und seine Bemühungen verdoppeln, unsere Partner mit den Fähigkeiten, die sie benötigen, auszustatten", so Guo. "Wir werden gemeinsame Innovation fördern und Wachstum für jeden in der Wertschöpfungskette vorantreiben."Ausgleichen von kurzfristigen und langfristigen Zielen: Präzise Bereitstellung für maximalen WertGuo sagte: "Angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds müssen sich Netzbetreiber sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Ziele konzentrieren. Durch eine präzisere Bereitstellung können sie den Wert ihrer Netzwerke maximieren." Huawei hat dafür drei Vorschläge.- Erstens sollten Netzbetreiber die Benutzererfahrung priorisieren und Geld dort ausgeben, wo es am meisten benötigt wird, um den Wert von bestehenden Netzwerken zu maximieren. - Zweitens sollten Netzbetreiber das meiste aus bestehenden 4G- und FTTx-Netzwerken machen und sie mit neuen 5G-Netzwerken durch holistische Koordination und präzise Planung integrieren. - Drittens sollten Pläne zur Bereitstellung von 5G Hotspots und wichtige Industrieanwendungen priorisieren.Der Better World Summit wurde live in Chinesisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch und Arabisch übertragen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier (https://carrier.huawei.com/en/events/bws2020) .- Ende -Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Infrastrukturen sowie intelligenten Geräten. Wir bieten integrierte Lösungen für vier Kernbereiche - Telekommunikationsnetzwerke, IT, intelligente Geräte und Cloud-Dienste - und sind darum bemüht, die digitale Welt für alle Menschen, Haushalte und Organisationen für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zur Realität werden zu lassen. Huaweis End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zeichnet sich durch Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit aus. Durch eine offene Zusammenarbeit mit Ökosystem-Partnern schöpfen wir nachhaltigen Wert für unsere Kunden und möchten durch unsere Arbeit Menschen neue Möglichkeiten bieten, Privathaushalte bereichern und Organisationen jeglicher Form und Größe zu Innovation anregen. Bei Huawei stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt unserer Innovationen. Wir investieren stark in Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, dank derer die Welt in Bewegung bleibt. 