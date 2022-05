Gunzilla Games kündigen Off The Grid an, ein Battle Royale der nächsten Generation mit starkem Fokus auf Erzählfortschritt

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Shooter im Cyberpunk-Stil wird von Neill Blomkamp (District 9, Elysium) und Drehbuchautor Richard K. Morgan (Altered Carbon, Crysis) zum Leben erwecktGunzilla Games hat heute OTG (Off The Grid) vorgestellt, einen brandneuer AAA Battle Royale Third-Person-Shooter, der im Jahr 2023 für PlayStation®5, Xbox® Series X|S und PC erscheinen soll.Der in einer dystopischen Zukunft angesiedelte Cyberpunk-Shooter will das Genre durch eine starke Betonung des Erzählfortschritts weiterentwickeln. Federführend sind Chief Visionary Officer Neill Blomkamp und Drehbuchautor Richard K. Morgan. Darüber hinaus übernimmt der Branchenveteran Olivier Henriot (Far Cry, Assassin's Creed) die Rolle des Executive Narrative Director. Damit erweckt eine Fülle von hochkarätigen Talenten die Welt von OTG zum Leben.OTG ist ein Battle Royale wie kein anderes: 150 Spieler bekämpfen sich in PvP (Player Vs Player)-Scharmützeln und PvE (Player Vs Environment)-Storyline-Missionen auf derselben Karte, die gleichzeitig von anderen Spielern in Echtzeit bespielt wird. Die Spieler haben die Freiheit zu kontrollieren, wie sich die knallharte Geschichte entfaltet: Jede Entscheidung, die sie treffen, wirkt sich direkt auf das Gameplay aller Spieler aus. Das Herzstück des Erlebnisses und der komplexen Erzählstruktur ist die einzigartige Art und Weise, in der die Spieler ihre Gegenstände im Spiel herstellen, anpassen und miteinander tauschen können. Während in OTG die Spieler darum kämpfen, die verdeckten Schlachten der Firmen der Zukunft zu überleben, verschwimmen die Grenzen zwischen Held und Bösewicht.Neill Blomkamp, CVO, sagte: „Mit OTG wollen wir nicht nur ein Battle Royale 2.0 schaffen, indem wir eine tiefe Progression für die Spieler hinzufügen. Wir wollen auch eine Welt entwerfen, die sich entwickelt und ein Eigenleben hat und die sich jedes Mal auf unerwartete Weise verändert hat, wenn ein Spieler das Spiel erneut betritt. Durch diese innovative Herangehensweise an den Battle-Royale-Kernablauf und eine komplexe erzählerische Erfahrung verleihen wir jedem Element des Spiels einen Sinn. Das gibt Spielern bei jedem Besuch der OTG-Welt immer wieder etwas Neues zu entdecken und zu erforschen, das wir immer weiter ausbauen können."Weitere Informationen zur OTG werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Um sicherzustellen, dass Sie keine Updates verpassen und um weitere Informationen über Gunzilla und OTG zu erhalten, folgen Sie dem Studio (www.twitter.com/gunzillagames) auf Instagram (www.instagram.com/gunzillagames) und auf Facebook (www.facebook.com/gunzillagames).Über Gunzilla:Gunzilla Games wurde 2020 gegründet und ist ein frischer, unabhängiger AAA-Entwickler, der in drei Metropolen an seiner Multiplayer-Shooter-IP der nächsten Generation arbeitet: Frankfurt, Deutschland (HQ); Los Angeles, USA; und Kiew, Ukraine. Das Unternehmen wird von dem vielseitigen Unternehmer Vlad Korolev, CEO, und CSO Alexander Zoll geleitet. Gunzilla ist auf dem Wunsch aufgebaut, innovativ zu sein und die Grenzen der Branche zu erweitern.Das talentierte Team von Gunzilla konnte bei einer Vielzahl von branchenführenden Studios und Publishern Erfahrungen sammeln, darunter Ubisoft, Electronic Arts (EA), THQ und vielen mehr. Der Oscar-nominierte Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Neill Blomkamp ist als Chief Visionary Officer zu Gunzilla gestoßen. Zum Team gehören außerdem Branchenveteranen wie der Videospielautor Olivier Henriot, der an so bekannten Spielen wie Assassin's Creed, The Division, Far Cry und vielen anderen mitgewirkt hat, sowie Richard K. Morgan, der Autor der Serie Altered Carbon, die seitdem zu einer beliebten Netflix-Serie adaptiert wurde. Gunzillas Chief Technology Officer Timur Davidenko hat als Technical Director die Entwicklung von CryEngine geleitet und an Far Cry, Warface und Crysis mitgearbeitet. Art Director Jussi Keteli war an der legendären Gears of War-Serie Star Citizen und Hunt: Showdown beteiligt.GUNZILLA™ ist eine Marke von GUNZILLA LLC.„PlayStation", „PS4" und „PS5" sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle anderen Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.gunzilla@heavenmedia.comPressekontakt:Heaven Media LimitedAlex Verreygunzilla@heavenmedia.com +44(0)7957 204 660Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1516928/Gunzilla_Logo.jpgOriginal-Content von: Gunzilla GmbH, übermittelt durch news aktuell