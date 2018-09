Gunther Meyer, erfahrener Rechtsanwalt im Bereich geistigen Eigentums, verstärkt Niederlassung von Crowell & Moring in Brüssel

Brüssel (ots/PRNewswire) - Crowell & Moring LLP ist erfreut,bekannt geben zu können, dass Gunther Meyer(https://www.crowell.com/Professionals/Gunther-Meyer) derIntellectual Property Group der Firma in Brüssel als leitender Anwaltbeigetreten ist. Gunther Meyer verfügt über fast 20 Jahre Erfahrungund wird Klienten in Fragen geistiger Eigentumsrechte, desTechnologietransfers und der Geschäftsgeheimnisse (darunter Schutzvon Know-how) beraten. Zuvor war er bei Eversheds Sutherland alsLeiter der Praxis für geistiges Eigentum in Brüssel tätig."Die Erfahrung von Gunther Meyer im Bereich geistigen Eigentums inBelgien, der EU und weltweit sowie in behördlichen Fragen, speziellim Bereich der Biowissenschaften, wird unsere Praxis weiter stärken",sagte Kristof Roox, einer der geschäftsführenden Gesellschafter derBrüsseler Niederlassung und einer der Leiter des Teams für geistigesEigentum dieser Praxis. "Er verstärkt unsere Mannschaft zur Beratungvon Firmen in einer Reihe von Sektoren, darunter Pharmazie undBiotechnologie sowie Hersteller von Medizingeräten bei strittigen undunstrittigen Fragen geistigen Eigentums. Zudem bildet er eineVerstärkung für unsere Praxis im Bereich der Warenzeichen undLizenzierung."Gunther Meyer handhabt Streitigkeiten und Rechtsstreitigkeiten inBelgien und grenzübergreifend, darunter komplexe Patentfälle. Zudemwar er an vielen Präzedenzfällen bei Patenten/SPC beteiligt, die mitdem Parallelimport von Medikamenten nach Belgien in Verbindungstehen. Im Bereich der unstrittigen Fragen berät Gunther MeyerKlienten bei Verhandlungen und Entwurf von Verträgen für Lizenzen,Forschung und Entwicklung, Konsortien und weitere Arten derZusammenarbeit im Bereich geistigen Eigentums. Er berät nationale undinternationale Klienten in einer Reihe von Sektoren."Crowell & Moring ist im Bereich des Rechtes geistigen Eigentumsführend", sagte Gunther Meyer. "Ich bin erfreut darüber, der Kanzleibeizutreten und freue mich darauf, mit deren Rechtsanwälten bei derExpansion unserer Kapazitäten in Europa zusammenzuarbeiten."Gunther Meyer ist Mitglied einer Reihe nationaler undinternationaler beruflicher Organisationen seines Bereichs. Zudem ister Mitglied der Redaktion der Revue de droit intellectuel -L'ingénieur conseil/Tijdschrift intellectuele eigendom - IntellectualProperty (Zeitschrift für geistiges Eigentum).Gunther Meyer erhielt seinen Lic. Jur. von der KatholischenUniversität Löwen, besitzt den D.E.S. der Université libre deBruxelles und den Master im Recht geistigen Eigentums derKatholischen Universität Löwen-Brüssel.Gunther Meyer ist der neueste, angesehene Rechtsanwalt, derMitglied der Praxis in Brüssel wird. Er folgt auf den Beitritt vonMaarten Stassen(https://www.crowell.com/Professionals/Maarten-Stassen), einesführenden, leitenden Rechtsanwaltes für Datenschutz undDatensicherheit im Internet und Autorität im Bereich derDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU, sowie den leitendenRechtsanwalt Jules Stuyck(https://www.crowell.com/professionals/Jules-Stuyck), einesanerkannten Rechtsanwaltes im Bereich des Kartellrechts und derWerbung.Die Intellectual Property Group von Crowell & MoringDie IP Group von Crowell & Moring (Abteilung für Fragen geistigenEigentums) hilft Klienten in den USA und Europa bei der Umsetzung desvollen Wertes ihres geistigen Eigentums und der Verteidigung gegennicht genehmigte Nutzung. Die überwiegende Mehrzahl unsererRechtsanwälte verfügt über umfassende Erfahrung vor Gericht und inRechtsstreitigkeiten und präsentiert komplexe Ideen in klaren Worten,die Richter und Schöffen überzeugen. Die Rechtsanwälte in den USAerscheinen regelmäßig vor Bezirksgerichten in den gesamtenVereinigten Staaten, dem bundesstaatlichen US-Berufungsgericht, derInternational Trade Commission (ITC) der USA, dem Patent- undMarkenamt der USA (USPTO) sowie vor weiteren Gerichten und Behörden.Die Rechtsanwälte in Brüssel vertreten Klienten auf allen Ebenen derörtlichen Zivil- und Strafgerichte bis hin zum Gerichtshof der EU.Zudem vertreten sie Klienten vor allen relevantenVerwaltungskörperschaften. Nahezu die Hälfte der Rechtsanwälte derGroup verfügen über technische Studienabschlüsse. Die Group unterhältden "Blog Trade Secrets Trends" (Trends bei Geschäftsgeheimnissen)(crowelltradesecretstrends.com(https://www.crowelltradesecretstrends.com/)).Crowell & Moring LLPCrowell & Moring LLP ist eine internationale Rechtsanwaltskanzleimit mehr als 500 Rechtsanwälten, die Kunden in Rechtsstreitigkeitenund Schlichtungsverfahren sowie in regulatorischen undTransaktionsangelegenheiten vertreten. Die Kanzlei ist internationalwegen ihrer Vertretung von Firmen der Fortune 500 beiRechtsstreitigkeiten mit hohem Einsatz sowie für ihr Engagement beiehrenamtlichen Diensten und Diversität bekannt. Die Kanzlei unterhältBüros in Washington DC, New York, Los Angeles, San Francisco, OrangeCounty, London und Brüssel.