Gunkel zur Finanzsituation in der Rentenversicherung

Berlin (ots) - "Die finanzielle Lage der gesetzlichenRentenversicherung ist nach wie vor sehr erfreulich. Die Löhnesteigen seit Jahren kräftig und die Beschäftigung nimmtkontinuierlich zu", so Alexander Gunkel, Vorsitzender desBundesvorstandes, in seinem Bericht an die heute in Koblenz tagendeBundesvertreterversammlung. Das vergangene Jahr habe dieRentenversicherung daher mit einem Überschuss von rund 500 MillionenEuro abschließen können.Die positive Finanzentwicklung habe sich auch in den ersten fünfMonaten des laufenden Jahres fortgesetzt, so Gunkel. So seien dieBeitragseinnahmen aus Beschäftigung in diesem Zeitraum um 4,6 Prozentgestiegen. Auch wegen dieser positiven Entwicklung werde dieNachhaltigkeitsrücklage im Laufe des Jahres voraussichtlich um rund1,4 Milliarden Euro ansteigen, sagte Gunkel. Damit werde sie nach denVorausberechnungen Ende 2018 bei 34,8 Milliarden Euro liegen, was1,62 Monatsausgaben entspricht. Die Nachhaltigkeitsrücklage betrugEnde Mai 33,6 Milliarden Euro oder 1,57 Monatsausgaben.Gunkel berichtete, dass auf der Grundlage des geltenden Rechtsdavon auszugehen sei, dass das Rentenniveau erstmals im Jahr 2025unter 48 Prozent fällt und dann bei 47,5 Prozent liegen wird. BeiBerücksichtigung der im Koalitionsvertrag vereinbarten "MütterrenteII", der Leistungsverbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, derAbsenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung und derRückkehr zur paritätischen Finanzierung der Beiträge zurKrankenversicherung würde das Rentenniveau hingegen bereits im Jahr2022 unter die im Koalitionsvertrag vereinbarte 48-Prozent-Markefallen und im Jahr 2025 nur noch 47 Prozent betragen. Um dennoch bis2025 die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Haltelinien zumBeitragssatz und zum Rentenniveau einhalten zu können, seien nachaktuellem Stand zusätzliche Steuermittel in zweistelligerMilliardenhöhe erforderlich.Ohne zusätzliche Steuermittel würde die Nachhaltigkeitsrücklagenoch schneller abgebaut als auf Basis des geltenden Rechts geschätzt.Es werde dann die gesetzlich festgelegte Untergrenze von 0,2Monatsausgaben voraussichtlich bereits im Jahr 2022 erreicht, mit derFolge, dass der Beitragssatz angehoben werden müsse. Gunkelunterstrich in diesem Zusammenhang noch einmal die Forderung derRentenversicherung, durch gesetzliche Maßnahmen sicherzustellen, dassdie Liquidität der Rentenversicherung auch künftig zu jedem Zeitpunkteines Jahres gewährleistet ist, z.B. durch eine Anhebung derMindest-Nachhaltigkeitsrücklage auf 0,4 Monatsausgaben. Er begrüßte,dass sich die eingesetzte Rentenkommission dieser Frage annehmensoll.Gunkel erinnerte noch einmal nachdrücklich an die Entschließungder Bundesvertretersammlung, in der eine sachgerechte Finanzierungvon gesamtgesellschaftlich bedingten Leistungsausweitungen durchSteuermittel gefordert wurde. "Diese Forderung einer sachgerechtenFinanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben erheben wirselbstverständlich weiterhin", so Gunkel. Wenn der Gesetzgeber sichdazu entschließe, die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in derRentenversicherung weiter zu verbessern, dann müsse der Bund auch diedazu erforderlichen Mittel bereitstellen. "Es ist nicht einzusehen,dass Leistungen allein von den Beitragszahlern der Rentenversicherungfinanziert werden sollen, für die keine Beiträge entrichtet wurdenund von denen auch Personen profitieren, die niemals in dieRentenversicherung eingezahlt haben", so Gunkel.Der vollständige Bericht ist im Internet unterwww.deutsche-rentenversicherung.de abrufbar.