Gummi arabicum hat in den südlichen Sahelländern einen wichtigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Stellenwert

Paris (ots/PRNewswire) -Der Akazienbaum gehört zu den aussichtsreichsten RohstoffenAfrikas. Aus ihm wird Gummi arabicum gewonnen, der in vielenAlltagsprodukten zum Einsatz kommt. Höchste Zeit, einen genauerenBlick auf Gummi arabicum (auch Akaziengummi genannt) zu werfen ?einen Rohstoff, der viele Vorteile hat.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8051551-acacia-gum-southern-sahel-countries/Gummi arabicum wird seit der Zeit der alten Ägypter um 2650 v.Chr. verwendet. Damals nutzte man es zur Herstellung von Bandagen fürMumifizierungen[1] und für Nahrungsmittel. Der sogenannte"Gummigürtel", in dem Gummi arabicum gewonnen wird, erstreckt sichdurch die Halbtrockengebiete der südlichen Sahara vom Senegal bisnach Eritrea.Gummi arabicum ist für die armen Bevölkerungen der Sahelzone einvielversprechender Rohstoff. In der Region profitieren rund dreiMillionen Menschen von der Gewinnung von Gummi arabicum[2].Akazienbäume haben für Landwirte und Gemeinden einen hohenStellenwert, da sie perfekt an trockene Wüstenregionen angepasstsind.Neben dem wirtschaftlichen Aspekt, der den ärmstenBevölkerungsschichten zugutekommt, trägt die Ernte von Gummi arabicumauch stark zum Umweltschutz bei. Akazienbäume binden den Stickstoffim Boden und stellen so die Fruchtbarkeit wieder her. Neben dem Gummiarabicum bieten sie den Landwirten und Tieren zudem Unterschlupf undspenden Schatten. Sie sind ein nachhaltiger Rohstoff, und ihr Anbauerhöht die Produktivität anderer Anbauten und beugt der Wüstenbildungvor.Akazienbäume tragen außerdem zum Schutz der Biodiversität vor Ortbei: Abgesehen von der Futterquelle für Nutztiere bieten sie vielenVogelarten ein Zuhause. Die Wurzeln der Akazien reichen bis insGrundwasser und beugen Bodenschädigungen vor[3]. Akazien könnenverfügbares Wasser selbst aus tiefsten Quellen speichern. DerGrasteppich, der durch die Büsche entsteht, beugt dem Ablaufen vonWasser vor und trägt zur Wiederherstellung des Grundwassers bei. InDürreperioden, wenn das Wasser knapp wird, dienen Akazien sowohlWild- als auch Nutztieren als unerlässliche Wasserquelle[4].Abgesehen von den natürlichen Eigenschaften von Gummi arabicum[5]ist es auch interessant zu wissen, dass der Rohstoff zu 100 % vonMenschenhand geerntet wird, da die Gummi-arabicum-Ernte nichtmechanisch erfolgen kann. Das Gummi arabicum von Alland & Robert,einem der führenden, von den größten Lebensmittelkonzernenanerkannten internationalen Lieferanten, ist aus biologischem Anbau,gentechnikfrei und garantiert ohne Pestizide[6]. Alland & Robert istin Afrika im Sinne einer Richtlinie für soziale, ökologische undwirtschaftliche Unternehmensverantwortung tätig.1. http://revuelespritlibre.org/e414-les-gommiers-du-soudan-sur-lechiquier-mondial2. http://www.yves-rocher.fr/control/com/fr/l-herbier-digital/l-acacia-du-senegal3. http://apac-isabey.asso-web.com/actualite-22-parlons-du-pourquoi-de-lacacia-dans-notre-association.html4. http://www.fao.org/docrep/v5360f/v5360f07.htm5. http://www.hotelseconews.com/La-gomme-d-acacia-un-produit.html6.http://www.neoplanete.fr/podcast/lacacia-ca-degomme-gomme-arabique/(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/473400/Acacia_Gum.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8051551-acacia-gum-southern-sahel-countries/