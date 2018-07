Gulfport Energy: Ein unsicheres Investment?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Gulfport Energy per 25.07.2018 bei 11,82 USD. Gulfport Energy zählt zu "Öl & Gas Exploration & Produktion".Die Aussichten für Gulfport Energy haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Die Aktie von Gulfport Energy gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,97 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Oil, Gas & Coal", der 50,48 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Weiterlesen...