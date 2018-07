Gulden Coin ist eine Kryptowährung, die einen einfachen, schnellen und sicheren Geldtransfer ermöglichen soll. Mit der Gulden App kann Geld einfach, in Echtzeit und sicher an andere Nutzer versendet werden. Anwender können damit sogar in zahlreichen Geschäften bezahlen. Während des Bezahlvorgangs wird dort ein QR-Code angezeigt, den der Käufer mit seiner Gulden-App einscannen kann. Der Zahlungsvorgang wird sofort ausgeführt.

Gulden – Bezahlen

Ein Beitrag von Robert Sasse.